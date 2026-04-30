Общество 30.04.2026 в 14:20
В Иркутске подняли стоимость пребывания в детских садах
Рост стоимости объясняется увеличением издержек
Текст: Иван Иванов
С 1 мая 2026 года в Иркутске увеличится родительская плата за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Решение об этом было принято администрацией города в конце апреля, сообщает портал «Ирсити.ру».
Размер платы вырастет на 8,9%. Так, для детей до 3 лет при круглосуточном пребывании стоимость составит 127,7 рубля в день (ранее — 117,24 рубля). Для детей от 3 до 7 лет — 138,86 рубля вместо прежних 127,49 рубля.
При 12-часовом пребывании плата также увеличится: для детей до 3 лет — до 125,90 рубля (было 115,59 рубля), для детей от 3 до 7 лет — до 136,44 рубля (ранее 125,27 рубля).
По данным мэрии, установленный размер родительской платы покрывает не более половины всех затрат, связанных с присмотром и уходом за детьми, остальные 50% оплачиваются из городской казны.
Соответствующее постановление опубликовано 28 апреля на официальном сайте администрации Иркутска.
Размер платы вырастет на 8,9%. Так, для детей до 3 лет при круглосуточном пребывании стоимость составит 127,7 рубля в день (ранее — 117,24 рубля). Для детей от 3 до 7 лет — 138,86 рубля вместо прежних 127,49 рубля.
При 12-часовом пребывании плата также увеличится: для детей до 3 лет — до 125,90 рубля (было 115,59 рубля), для детей от 3 до 7 лет — до 136,44 рубля (ранее 125,27 рубля).
По данным мэрии, установленный размер родительской платы покрывает не более половины всех затрат, связанных с присмотром и уходом за детьми, остальные 50% оплачиваются из городской казны.
Соответствующее постановление опубликовано 28 апреля на официальном сайте администрации Иркутска.
Тегииркутск