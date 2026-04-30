30.04.2026 в 14:34
Жители Бурятии не поедут на майские праздники на Чёрное море
Туристов пугают экологические последствия разлива нефтепродуктов и пожары
Текст: Иван Иванов
Жители Бурятии, как и другие россияне, стали чаще отказываться от поездок на Черноморское побережье в период майских праздников. Основной причиной называют ухудшение экологической обстановки и участившиеся атаки беспилотников в южных регионах страны.
По данным сервиса Travelline, спрос на размещение в отелях Краснодарского края снизился на 20,7% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает «Коммерсант», по России бронирования на период с 27 апреля по 11 мая сократились на 11,1%, несмотря на снижение средней стоимости проживания до 9,8 тысячи рублей за ночь. Снижение интереса к внутреннему туризму подтверждает и Ассоциация туроператоров России — по её оценке, спрос упал примерно на 15% год к году.
На этом фоне туристы всё чаще рассматривают альтернативные направления для отдыха на майские праздники. По данным участников рынка, часть россиян переключается на поездки в центральные регионы страны, однако и там фиксируется снижение спроса. В частности, в Нижегородской и Ярославской областях падение бронирований составило почти 20% в годовом выражении.
Эксперты отмечают, что на решение путешественников влияет сразу несколько факторов: вопросы безопасности, нестабильность транспортной доступности и экологическая обстановка. В результате многие предпочитают либо отложить поездки, либо выбрать более близкие и менее затратные форматы отдыха — например, краткосрочные выезды в пределах своего региона.
Как подчеркнул глава Ассоциация туроператоров России Сергей Ромашкин, ситуация может стабилизироваться только при улучшении транспортной и общей обстановки в южных регионах. Пока же туроператоры фиксируют осторожное поведение клиентов и рост числа отмен бронирований.
Представители отрасли не исключают, что в случае сохранения текущих условий туристический поток на Черноморское побережье в летний сезон также может оказаться ниже ожиданий. В этой связи Байкал для туристов вне конкуренции. У нас все спокойно.
