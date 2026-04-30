Общество 30.04.2026 в 14:34

Жители Бурятии не поедут на майские праздники на Чёрное море

Туристов пугают экологические последствия разлива нефтепродуктов и пожары
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Жители Бурятии, как и другие россияне, стали чаще отказываться от поездок на Черноморское побережье в период майских праздников. Основной причиной называют ухудшение экологической обстановки и участившиеся атаки беспилотников в южных регионах страны.

По данным сервиса Travelline, спрос на размещение в отелях Краснодарского края снизился на 20,7% по сравнению с прошлым годом. Как сообщает «Коммерсант», по России бронирования на период с 27 апреля по 11 мая сократились на 11,1%, несмотря на снижение средней стоимости проживания до 9,8 тысячи рублей за ночь. Снижение интереса к внутреннему туризму подтверждает и Ассоциация туроператоров России — по её оценке, спрос упал примерно на 15% год к году.

На этом фоне туристы всё чаще рассматривают альтернативные направления для отдыха на майские праздники. По данным участников рынка, часть россиян переключается на поездки в центральные регионы страны, однако и там фиксируется снижение спроса. В частности, в Нижегородской и Ярославской областях падение бронирований составило почти 20% в годовом выражении.

Эксперты отмечают, что на решение путешественников влияет сразу несколько факторов: вопросы безопасности, нестабильность транспортной доступности и экологическая обстановка. В результате многие предпочитают либо отложить поездки, либо выбрать более близкие и менее затратные форматы отдыха — например, краткосрочные выезды в пределах своего региона.

Как подчеркнул глава Ассоциация туроператоров России Сергей Ромашкин, ситуация может стабилизироваться только при улучшении транспортной и общей обстановки в южных регионах. Пока же туроператоры фиксируют осторожное поведение клиентов и рост числа отмен бронирований.

Представители отрасли не исключают, что в случае сохранения текущих условий туристический поток на Черноморское побережье в летний сезон также может оказаться ниже ожиданий. В этой связи Байкал для туристов вне конкуренции. У нас все спокойно.
Все новости

Юрия Трутнева поразили яблоки за 1000 рублей
30.04.2026 в 15:13
Мэр Улан-Удэ потребовал от ТГК-14 ускорить работы
30.04.2026 в 14:58
Жители Бурятии не поедут на майские праздники на Чёрное море
30.04.2026 в 14:34
В Иркутске подняли стоимость пребывания в детских садах
30.04.2026 в 14:20
«Я кричала и била в стены, но никто нам не помог»
30.04.2026 в 14:13
В Бурятии несостоявшаяся владелица СТО пыталась обмануть государство
30.04.2026 в 14:03
Жительница Бурятии отсудила у застройщика 3,8 миллиона рублей
30.04.2026 в 14:00
Мини-тракторы в Улан-Удэ расчешут искусственные газоны
30.04.2026 в 13:28
Депутаты Народного Хурала Бурятии чествовали Алису Жамбалову
30.04.2026 в 13:21
В Бурятии после гибели горняков задержали директора рудника «Ирокинда»
30.04.2026 в 13:19
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Юрия Трутнева поразили яблоки за 1000 рублей
Полпред президента в ДФО попросил правительство субсидировать поставки продуктов в Арктику
30.04.2026 в 15:13
Мэр Улан-Удэ потребовал от ТГК-14 ускорить работы
Градоначальник также обратил внимание на риск концентрации всех работ у одного подрядчика
30.04.2026 в 14:58
В Иркутске подняли стоимость пребывания в детских садах
Рост стоимости объясняется увеличением издержек
30.04.2026 в 14:20
В Бурятии несостоявшаяся владелица СТО пыталась обмануть государство
Она получила господдержку, а бизнес вести не стала
30.04.2026 в 14:03
