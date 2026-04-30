Происшествия 30.04.2026 в 14:13
«Я кричала и била в стены, но никто нам не помог»
В Новосибирске мать убитой девочки пыталась спасти ее от озверевшего отчима
Текст: КП-Новосибирск
Убийство трехлетней девочки, в котором обвинили отчима, ужаснуло Новосибирск.Как сообщает КП-Новосибирск, по версии следствия, днем 27 апреля в девятиэтажке в центре города 27-летний Тимур* жестоко избил трехлетнюю падчерицу. От полученных травм девочка умерла в больнице.
Полиция задержала отчима, следователи завели уголовное дело. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с мамой убитой девочки: она рассказала, что происходило в семье перед трагедией.
21-летняя Гульнара* познакомилась с Тимуром* в сентябре прошлого года. Девушка жила одна с полуторагодовалой дочкой, парень написал ей в соцсетях. Они стали встречаться: Тимур, со слов женщины, красиво ухаживал, дарил подарки. Потом позвал девушку замуж, родные Гульнары их свадьбе были рады.
- Он обещал, что будет заботиться о дочери как о своей собственной, клялся в любви. Вместе мы сначала переехали в Москву, а потом — в Новосибирск. 25 марта сняли квартиру. Тимур работал в такси, я сидела с дочкой, пыталась подрабатывать на дому. Через несколько дней он сказал мне, что смотрит на дочь и видит лицо ее отца, другого мужчины. Это его злило, я его успокаивала. А еще он постоянно забирал у меня телефон либо присутствовал при разговорах, чтобы я не сказала ничего лишнего. Утром уходил и запирал нас на ключ, — рассказала КП-Новосибирск Гульнара.
Потом, со слов женщины, он стал срываться на ней и ребенке.
- Однажды дочка случайно закрыла защелку, пока я спала. Муж пришел и долбился в дверь, я проснулась и открыла ему. Он набросился на меня и стал бить, потом накричал и ударил дочку. Сказал, что наказал нас так. Дальше стало хуже, он стал связывать меня и ребенка ремнем или веревками, избивал, — рассказала Гульнара.
На прошлой неделе девушка смогла послать родным фото дочки в синяках, мама Гульнары позвонила, предложила забрать ребенка. Потом позвонила теща, предлагала забрать ребенка. В ответ Тимур начал угрожать теще по телефону, а потом связал жену и стал избивать:
- Он поднял за ноги ребенка и кинул, кричал, что убьет дочь, если я не успокою родственников. Я боялась за ее жизнь и все делала, как он сказал, — говорит Гульнара. – Он сказал, что чужой ребенок мне не нужен. Я предложила отправить ребенка родственникам, муж сказал, что ни копейки на это не даст. Тогда я сказала, что поеду с дочкой сама. Тимур заорал: «Ни шагу за дверь, убью, если куда-то пойдешь!».
После этого Гульнара не спала три ночи – боялась, что Тимур придет и убьет ее дочь. Днем 27 апреля женщина уснула, когда Тимур вернулся со смены и начал стучать в дверь.
- Когда я проснулась и открыла дверь, он начал меня бить. Потом успокоился немного, и я уговорила его выпить чай. Потом он снова стал психовать, пошел в детскую комнату, схватил дочку и ударил ее об шкаф. Я пыталась защитить ребенка, а он избил меня до потери сознания. Когда я очнулась, руки были связаны ремнем, а Тимур уже бил дочку. Поднял ее за ноги, ударил, дочка потеряла сознание. Я кричала, звала на помощь и била в стены, но никто из соседей не помог нам. Потом муж успокоился, я стала умолять его вызвать скорую. Сначала он не соглашался, но потом все-таки позвонил, — рассказала Гульнара.
Скорая помощь забрала девочку в больницу. Врачи пытались спасти жизнь ребенку, но маленькая пациентка умерла, не приходя в сознание. Следователи завели уголовное дело об убийстве, отчима задержали.
В ходе проверки МВД выяснилось – Тимур находился на территории РФ нелегально, Гульнара жила в РФ официально, но не оформила документы на дочку. Полиция оштрафовала мать и хозяйку квартиры за нарушения миграционного законодательства. Гульнара временно выехала за границу, чтобы оформить документы и вернуться на суд.
Родные Гульнары были в ужасе от случившегося:
- На прошлой неделе мы звонили и предлагали забрать ребенка, но не успели, и теперь внучка умерла. Это не человек, а зверь – очень жалею, что сразу это не поняла. Он заслуживает самого строгого наказания, пусть погибает! — рассказала бабушка ребенка.
Центральный районный суд Новосибирска изберет 27-летнему Тимуру меру пресечения утром 30 апреля, сообщили в прокуратуре. Родные объявили сбор для отправки тела девочки на родину.
*Имена изменены
