30.04.2026 в 15:13

Юрия Трутнева поразили яблоки за 1000 рублей

Полпред президента в ДФО попросил правительство субсидировать поставки продуктов в Арктику
Текст: Иван Иванов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Минвостокразвития ведет переговоры с «Аэрофлотом» о выделении субсидий для доставки товаров в Арктику. Как сообщает «Коммерсант», речь идет о снижении логистических затрат, которые существенно влияют на конечную стоимость продуктов в северных регионах.

«С "Аэрофлотом" ведем переговоры, чтобы все-таки какую-то субсидированную квоту в их грузовых отсеках предусмотреть... Сегодня в том самом яблоке за 300 рублей, в нем 270 рублей — это тариф на доставку», — отметил глава министерства Алексей Чекунков.

Также власти рассматривают возможность задействовать авиакомпанию «Аврора» и внедрить механизмы внутреннего кросс-субсидирования рейсов.

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обратил внимание правительства РФ на высокие цены на Чукотке. Во время рабочей поездки он посетил один из магазинов, где яблоки продавались по цене около 1000 рублей за килограмм. Стоимость одного крупного плода достигала примерно 300 рублей.

По словам чиновников, высокая стоимость продуктов в отдаленных регионах напрямую связана с дорогой логистикой, и меры по субсидированию перевозок должны частично решить эту проблему.

