В Бурятии после гибели горняков задержали директора рудника «Ирокинда»

В Бурятии в рамках уголовного дела о сходе лавины на работников горнодобывающего предприятия ООО «Ирокинда» следователи СК задержали подозреваемого – директора рудника. Именно он дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни.

Выяснилось, что лавина там сходила дважды. Как оказалось, первый случай произошел еще 24 апреля. В результате пострадали двое рабочих – их с травмами доставили в больницу. По данному факту завели уголовное дело (ч. 1 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля директор рудника направил девятерых сотрудников на эту промышленную площадку для ее расчистки и устранения последствий схода снежных масс. Во время работ на людей сошла вторая лавина. Трем горнякам удалось выбраться, они не пострадали. Тела шестерых человек спасатели извлекали из-под снега в течение дня. После трагедии завели вторую «уголовку» (ч. 3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу продолжается производство комплекса следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего», - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Напомним, ранее в компании пообещали выплатить родным горняков компенсации и профинансировать транспортировку тел и ритуальные услуги. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что выплаты семьям составят не менее миллиона.



