Депутаты Народного Хурала Бурятии чествовали Алису Жамбалову

29 апреля в Народном Хурале Бурятии состоялась встреча депутатов с многократной победительницей и призером всероссийских и международных спортивных соревнований по лыжным гонкам Алисой Жамбаловой и ее тренером Саяном Жамбаловым. Сейчас наша спортсменка находится на шестом месте в рейтинге лучших лыжниц России.

Врио председателя Народного Хурала Бурятии Татьяна Мантатова в приветственном слове отметила победы Алисы.

- Жители республики болели за вас во время ваших выступлений. Тот результат, который вы показали на соревнованиях, — это заслуженная награда за упорный труд, самоотдачу, целеустремлённость и великолепное мастерство. Общими усилиями всей дружной команды - спортсменов, тренеров и специалистов вы добились столь серьёзных результатов. И мы искренне гордимся вами. Мы верим, что побед у вас будет еще очень много, – сказала Татьяна Мантатова.

Минувший спортивный сезон для нашей землячки выдался действительно удачным. Алиса взяла сразу несколько медалей на чемпионате России по лыжным гонкам: золото в эстафете, две серебряные медали в лыжных гонках классическим стилем и бронзу в смешанной эстафете.





- Этот сезон был для меня очень ярким, как по впечатлениям, так и по результатам. К такому результату меня планомерно выводил мой личный тренер Валентин Дмитриевич Литвинцев. После перенесенного в 2022 году ковида у меня был значительный спад в результатах и сейчас, спустя несколько лет, тренер вывел меня на те результаты, на которые я способна. Но надеюсь, что в следующем сезоне смогу выступить еще лучше, – отмечает Алиса Жамбалова.

Лыжне гонки – один из самых массовых видов спорта в Бурятии. Прокатиться на лыжах любят и дети, и взрослые. В республике более 12000 человек систематически занимаются лыжными гонками как в спортивных школах города Улан-Удэ, так и в районах республики.

- В целях популяризации лыжного спорта и здорового образа жизни ежегодно на территории республики проводятся чемпионаты, первенства и кубки Республики Бурятия, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Байкальский лыжный марафон «Baikal Ski» и другие республиканские спортивные соревнования. Мы гордимся нашими выдающимися спортсменами в лице Алисы Жамбаловой, Виктории Невьянцевой, Лидии Федотовой, — отметил Виталий Лыгденов.

- Отдельные слова благодарности выражаю руководству федерации лыжных гонок Республики Бурятия за развитие данного вида спорта в республике, тренерскому составу, ведь их опыт, мастерство и профессионализм — основа успеха и высоких результатов любого спортсмена, — подчеркнула Татьяна Мантатова.

Председатель комитета Народного Хурала Республики Бурятия по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов отметил, что «лыжи – это такой спорт, где нужно пахать день и ночь. Спортсмены бегут в любую погоду. К примеру, Байкальский марафон. Лыжники бежали против ветра, потом по ветру, трудно было просто удержаться на ногах. Алиса Саяновна заняла первое место в дистанции на 50 км. Это дорогого стоит».

Несколько месяцев назад Алиса Жамбалова подавала заявку на участие в чемпионате мира по лыжным гонкам под нейтральным статусом, но ответ до сих пор не получила. Однако спортсменка все же надеется выступить на Кубке мира.

После небольшого отдыха Алиса Жамбалова начнет подготовку к новому зимнему сезону 2026-2027 годов в составе сборной России.

Фото: пресс-служба НХ РБ и "Номер один"