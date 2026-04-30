30.04.2026
Мини-тракторы в Улан-Удэ расчешут искусственные газоны
В столице приведут в порядок футбольные поля у школ
Текст: Елена Кокорина
Специальные мини-тракторы Комбината по благоустройству расчесывают газон, вносят резиновую крошку при необходимости. Она производится на республиканском мусороперерабатывающем заводе из старых покрышек.
В этом году специалисты приведут в порядок футбольные поля у 31 средней общеобразовательной школы и 7 спортивных школ.
В Улан-Удэ с 2022 года по поручению мэра Игоря Шутенкова начали системный, качественный уход за футбольными полями с искусственным газоном. За несколько лет в городе построили 40 полей с искусственным газоном для детей, школьников, спортсменов и горожан.
