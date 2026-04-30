Общество 30.04.2026 в 13:28

Мини-тракторы в Улан-Удэ расчешут искусственные газоны

В столице приведут в порядок футбольные поля у школ
Текст: Елена Кокорина
Мини-тракторы в Улан-Удэ расчешут искусственные газоны

Специальные мини-тракторы Комбината по благоустройству расчесывают газон, вносят резиновую крошку при необходимости. Она производится на республиканском мусороперерабатывающем заводе из старых покрышек.

В этом году специалисты приведут в порядок футбольные поля у 31 средней общеобразовательной школы и 7 спортивных школ.

В Улан-Удэ с 2022 года по поручению мэра Игоря Шутенкова начали системный, качественный уход за футбольными полями с искусственным газоном. За несколько лет в городе построили 40 полей с искусственным газоном для детей, школьников, спортсменов и горожан.

Фото: мэрия города
Все новости

Мини-тракторы в Улан-Удэ расчешут искусственные газоны
30.04.2026 в 13:28
Депутаты Народного Хурала Бурятии чествовали Алису Жамбалову
30.04.2026 в 13:21
В Бурятии после гибели горняков задержали директора рудника «Ирокинда»
30.04.2026 в 13:19
Под окнами ветеранов в Улан-Удэ споют военные песни
30.04.2026 в 13:19
На строительстве детской поликлиники в Чите нашли грубые нарушения
30.04.2026 в 13:05
К аэропорту в Улан-Удэ прибилась ондатра
30.04.2026 в 13:00
В Улан-Удэ на маршруты вышли нарядные автобусы и трамваи
30.04.2026 в 12:49
В Улан-Удэ металлическая стружка порезала ногу токаря
30.04.2026 в 12:28
В Улан-Удэ отец заплатит 215 тысяч рублей за ДТП, которое устроил на его мотоцикле 17-летний приятель сына
30.04.2026 в 12:19
На Ольхон открыта продажа авиабилетов
30.04.2026 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Депутаты Народного Хурала Бурятии чествовали Алису Жамбалову

Чемпионку поздравили с успешным сезоном, принесшим ей россыпь наград

30.04.2026 в 13:21
В Бурятии после гибели горняков задержали директора рудника «Ирокинда»
Выяснилось, что рабочие устраняли последствия первого схода лавины
30.04.2026 в 13:19
Под окнами ветеранов в Улан-Удэ споют военные песни
Местных жителей призывают присоединиться к выступлениям
30.04.2026 в 13:19
На строительстве детской поликлиники в Чите нашли грубые нарушения
Прокуратура выявила факты обмана госзаказчика
30.04.2026 в 13:05
Следующая новость
