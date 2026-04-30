Общество 30.04.2026 в 13:19

Под окнами ветеранов в Улан-Удэ споют военные песни

Местных жителей призывают присоединиться к выступлениям
Текст: Елена Кокорина
5 мая в Улан-Удэ пройдут выездные концерты для ветеранов и тружеников тыла. Артисты приедут прямо во дворы, где живут герои, чтобы исполнить для них песни военных лет.

Ветеранам не нужно никуда идти, потому что праздник сам придёт к ним. Выездные концерты своеобразный знак благодарности и уважения к тем, кто подарил нам мирное небо. Местных жителей призывают присоединиться к выступлениям и поддержать ветеранов своими аплодисментами.

- Для нас важно, чтобы каждый ветеран почувствовал нашу любовь, заботу и искреннюю благодарность за их подвиг. Учреждения культуры готовят для каждого концертную программу из песен военных лет, - сказала заместитель мэра, председатель Комитета по социальной политике, Ирина Ковалева.

Где и когда пройдут концерты:

Октябрьский район:

- Приречная, 7 — 18:00.

- Пр. Строителей, 58а — 18:00.

- Пр. Строителей, 26 — 17:30.

- Жердева, 35 — 18:00.

- Солнечная, 23 — 19:00.

- Солнечная, 35 — 18:45.

- Пр. Строителей, 50 — 18:00.

Советский район:

- Борсоева, 7 — 18:00.

Железнодорожный район:

- Пушкина, 33 — 18:00.

 

Фото: мэрия города

 

 

 

