Под окнами ветеранов в Улан-Удэ споют военные песни
5 мая в Улан-Удэ пройдут выездные концерты для ветеранов и тружеников тыла. Артисты приедут прямо во дворы, где живут герои, чтобы исполнить для них песни военных лет.
Ветеранам не нужно никуда идти, потому что праздник сам придёт к ним. Выездные концерты своеобразный знак благодарности и уважения к тем, кто подарил нам мирное небо. Местных жителей призывают присоединиться к выступлениям и поддержать ветеранов своими аплодисментами.
- Для нас важно, чтобы каждый ветеран почувствовал нашу любовь, заботу и искреннюю благодарность за их подвиг. Учреждения культуры готовят для каждого концертную программу из песен военных лет, - сказала заместитель мэра, председатель Комитета по социальной политике, Ирина Ковалева.
Где и когда пройдут концерты:
Октябрьский район:
- Приречная, 7 — 18:00.
- Пр. Строителей, 58а — 18:00.
- Пр. Строителей, 26 — 17:30.
- Жердева, 35 — 18:00.
- Солнечная, 23 — 19:00.
- Солнечная, 35 — 18:45.
- Пр. Строителей, 50 — 18:00.
Советский район:
- Борсоева, 7 — 18:00.
Железнодорожный район:
- Пушкина, 33 — 18:00.
Фото: мэрия города