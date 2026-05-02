В Забайкалье у экс-прокурора «отжимают» асфальтобетонный завод

В Забайкальском крае разгорается конфликт вокруг асфальтобетонного завода, который местный предприниматель и бывший прокурор Антон Кожевников считает жертвой «рейдерского захвата». Об этом сообщает портал “Chita.ru”. Бизнесмен, являющийся учредителем компании «ЗвездаИнвест», публично заявил, что лишился контроля над предприятием в результате спланированных действий со стороны сторонней коммерческой структуры и местных властей.По словам Кожевникова, его компания на протяжении нескольких лет развивала производственную площадку в селе Мордой Кыринского района, вложив в инфраструктуру более 400 миллионов рублей. На участке были размещены асфальтобетонный завод, дробильно-сортировочный комплекс, вахтовый поселок и инженерные сети. При этом, как утверждает предприниматель, договор аренды земли продолжает действовать, а значит требования освободить территорию он считает незаконными.Конфликт обострился в апреле 2026 года, когда представители администрации уведомили компанию о необходимости покинуть участок. Почти одновременно на предприятие зашла другая организация, ставшая новым собственником завода после аукциона, связанного с задолженностью по лизингу. Кожевников утверждает, что речь идет не просто о финансовых проблемах, а о целенаправленном давлении: по его версии, бизнес искусственно лишили контрактов, что привело к невозможности обслуживать лизинговые платежи.Он заявляет, что региональный рынок дорожных работ фактически контролируется ограниченным кругом крупных компаний, а условия государственных контрактов составляются таким образом, что малые предприятия не могут участвовать в торгах на равных. В результате, по его словам, его компания осталась без заказов, несмотря на наличие производственных мощностей. При этом Кожевников указывает на задолженность перед его фирмой за уже выполненные работы, которая, по его оценке, превышает сумму оставшегося лизингового долга.Предприниматель также утверждает, что ему предлагали добровольно передать бизнес, а после отказа начались активные действия по смене собственника и попытки изъятия земли. Он связывает происходящее не только с экономическими интересами, но и со своей публичной позицией по вопросам деятельности золотодобывающих компаний, которые, по его мнению, наносят ущерб инфраструктуре региона.В администрации Кыринского района категорически отвергают обвинения. Глава района Любовь Сакияева заявила, что ситуация связана исключительно с финансовыми обязательствами предпринимателя. По ее словам, завод находился в лизинге, и из-за длительной неуплаты лизинговая компания реализовала имущество через аукцион. Новый собственник, как отмечает чиновница, действует в рамках закона.Отдельно в администрации указывают на проблемы с оформлением земельного участка. По их версии, договор аренды был составлен с нарушениями и не имел должного юридического оформления, поэтому власти обязаны привести документацию в соответствие с законодательством. Именно этим, по словам Сакияевой, объясняются требования освободить территорию.Стороны уже обменялись резкими заявлениями и намерены решать спор в судебном порядке. Кожевников обратился в правоохранительные органы и настаивает на проверке действий как коммерческих структур, так и представителей власти. В свою очередь, администрация утверждает, что действует строго в рамках закона и не имеет отношения к перераспределению бизнеса.Ситуация вокруг завода стала одним из самых громких бизнес-конфликтов в регионе за последнее время и привлекла внимание общественности на фоне заявлений о «разборках в стиле девяностых», которые, по мнению предпринимателя, вновь становятся реальностью для части российского бизнеса.Как сообщается, Антон Кожевников — активный гражданин, экс-прокурор района, меценат, развивающий детский сад в поселке Карымское.Ярким его поступком стало то, что он организовывал поездку в Дубай для шести воспитателей детского сада в качестве подарка за то, что они стали призерами федерального конкурса образовательных проектов «Игра имени Льва Выготского».Фото: «Номер один»