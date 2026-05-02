Суд в десятый раз отсрочил РЖД и «Желдорреммашу» ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ

Верховный суд Бурятии в 10-й раз отсрочил исполнение судебного решения о ликвидации фенольного отстойника в Улан-Удэ - одного из самых опасных экологических объектов вблизи Байкала. Теперь у РЖД и «Желдорреммаша» есть время до 31 декабря 2026 года.Опасное озеро появилось в Улан-Удэ ещё в советское время. С 1987 по 2005 год на эту площадку сливали отходы с газогенераторной станции ЛВРЗ. За десятилетия там накопилось около 24 тысяч кубометров каменноугольной смолы, смешанной с фенолами, нефтепродуктами и другими токсичными веществами. В 2016 году Верховный суд Бурятии по иску природоохранного прокурора обязал акционерное общество «Желдорреммаш» и РЖД обезвредить отстойник и провести рекультивацию земли.Однако с тех пор решение суда не исполнено. Ответчики 9 раз получали отсрочки - сначала до 2017 года, потом до конца 2019, затем каждый год продлевали ещё. Последнюю отсрочку до 31 декабря 2025 года им дали в феврале 2024 года, но спустя год стороны вновь попросили перенести срок - теперь сразу до конца 2028 года. Аргументировали тем, что у специалистов нет технологий, а сложный проект только в декабре 2025 года получил положительное заключение госэкспертизы.Прокурор возражал: десятилетние проволочки нарушают права граждан на благоприятную среду, а предложенный суду срок - до 2028 года - необоснованно затянут. Однако суд встал на сторону компаний: работа по приведению отстойника в безопасное состояние требует много времени и денег, а технологический процесс расписан на три года. Тем не менее, вместо запрашиваемых трёх с половиной лет (до конца 2028) суд сократил отсрочку почти на два года - до конца 2026-го.По проекту, смолу будут вывозить зимой: промороженный 50-сантиметровый слой отходов срезают и вывозят, с наступлением холодов процесс повторяют. Работы может взять на себя Федеральный экологический оператор (структура Росатома), у которого есть успешный опыт очистки Байкальского ЦБК и промплощадки в Усолье-Сибирском. Окончательная смета контракта пока не утверждена, но проект уже согласован Российской академией наук и Росприроднадзором. Если работы начнутся, в них обещают привлечь местные подряды, включая мощности ЛВРЗ.Фото: «Номер один»