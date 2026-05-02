Экономика и бизнес 02.05.2026 в 14:00

Суд в десятый раз отсрочил РЖД и «Желдорреммашу» ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ

Прокуратура требовала немедленно чистить токсичный отстойник, но компании убедили суд дать им ещё почти два года
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии в 10-й раз отсрочил исполнение судебного решения о ликвидации фенольного отстойника в Улан-Удэ - одного из самых опасных экологических объектов вблизи Байкала. Теперь у РЖД и «Желдорреммаша» есть время до 31 декабря 2026 года.

Опасное озеро появилось в Улан-Удэ ещё в советское время. С 1987 по 2005 год на эту площадку сливали отходы с газогенераторной станции ЛВРЗ. За десятилетия там накопилось около 24 тысяч кубометров каменноугольной смолы, смешанной с фенолами, нефтепродуктами и другими токсичными веществами. В 2016 году Верховный суд Бурятии по иску природоохранного прокурора обязал акционерное общество «Желдорреммаш» и РЖД обезвредить отстойник и провести рекультивацию земли.

Однако с тех пор решение суда не исполнено. Ответчики 9 раз получали отсрочки - сначала до 2017 года, потом до конца 2019, затем каждый год продлевали ещё. Последнюю отсрочку до 31 декабря 2025 года им дали в феврале 2024 года, но спустя год стороны вновь попросили перенести срок - теперь сразу до конца 2028 года. Аргументировали тем, что у специалистов нет технологий, а сложный проект только в декабре 2025 года получил положительное заключение госэкспертизы.

Прокурор возражал: десятилетние проволочки нарушают права граждан на благоприятную среду, а предложенный суду срок - до 2028 года - необоснованно затянут. Однако суд встал на сторону компаний: работа по приведению отстойника в безопасное состояние требует много времени и денег, а технологический процесс расписан на три года. Тем не менее, вместо запрашиваемых трёх с половиной лет (до конца 2028) суд сократил отсрочку почти на два года - до конца 2026-го.

По проекту, смолу будут вывозить зимой: промороженный 50-сантиметровый слой отходов срезают и вывозят, с наступлением холодов процесс повторяют. Работы может взять на себя Федеральный экологический оператор (структура Росатома), у которого есть успешный опыт очистки Байкальского ЦБК и промплощадки в Усолье-Сибирском. Окончательная смета контракта пока не утверждена, но проект уже согласован Российской академией наук и Росприроднадзором. Если работы начнутся, в них обещают привлечь местные подряды, включая мощности ЛВРЗ.

Фото: «Номер один»

Все новости

Суд в десятый раз отсрочил РЖД и «Желдорреммашу» ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ
02.05.2026 в 14:00
Семья из Иволгинского района получит новое жильё взамен аварийной квартиры, где умерла мать
02.05.2026 в 12:00
В Бурятии запретили доступ к горе, где погибли четыре туриста
02.05.2026 в 11:57
Юные гиревики из Бурятии привезли груду медалей с первенства мира в Бишкеке
02.05.2026 в 11:55
Сотрудник ГАИ в Чите торговал служебной информации
02.05.2026 в 11:54
Уволенная за месяц до уголовных скандалов глава кадровой службы ТГК-14 восстановилась на работе
02.05.2026 в 10:00
Власти Бурятии заступились за двоечников
02.05.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 2 мая
02.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 2 мая 2026 года
02.05.2026 в 06:02
В Бурятии участников спецоперации освободят от утильсбора
01.05.2026 в 21:06
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
«Ростелеком» представил сервис «Цифровой отель» на международном форуме «Байкальское гостеприимство»
30.04.2026 в 15:55
Монголия резко снижает давление на малый бизнес
В стране хотят отменить разрешения на предпринимательскую деятельность
29.04.2026 в 14:37
Информацию о заморозке вкладов на три года опровергли
Эксперты полагают, что волнения вкладчиков не имеют основы
29.04.2026 в 11:31
Временное торговое соглашение с ЕАЭС позволит снизить импортные пошлины на 89%
В Монголии надеются на снижение трансграничных издержек
29.04.2026 в 11:26
Следующая новость
