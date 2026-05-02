В Иркутске за месяц закрылось почти 10 ресторанов

Апрель в Иркутске стал тревожным сигналом для всей индустрии общественного питания: за один месяц город лишился около десятка заметных заведений — от ресторанов высокой кухни до демократичных кафе и баров. Об этом сообщает «Ирсити.ру». Закрытия затронули как проекты с многолетней историей, так и совсем новые точки, не успевшие закрепиться на рынке. Эта волна не выглядит случайной — она отражает системные проблемы, с которыми столкнулся бизнес.Одним из первых о прекращении работы объявил ресторан «Русский», открытый в 2020 году и входивший в крупный ресторанный холдинг. Почти одновременно закрылись K-pop-кафе Chicko, мясной ресторан «Гриль Хаус», бар Show must go on и «Винотека», а также китайский ресторан «Орион», который проработал около 15 лет. Особенно болезненным для горожан стало закрытие сети кондитерских «Вернисаж», существовавшей с 1960 года и имевшей десятки филиалов. Эти примеры показывают, что под удар попали заведения самого разного формата и уровня.Главной причиной происходящего предприниматели называют ухудшение экономической ситуации. За последнее время значительно выросли расходы на продукты, аренду помещений и оплату труда сотрудников. При этом доходы заведений не только не увеличиваются, но зачастую падают. Посетители стали реже ходить в рестораны и кафе, предпочитая экономить на досуге. В условиях снижения спроса бизнесу приходится буквально бороться за каждого гостя, что удается далеко не всем.Ситуацию усугубила и выросшая налоговая нагрузка, которая потребовала от предпринимателей перестройки финансовых и операционных процессов. Особенно тяжело это сказалось на малом бизнесе, для которого любые дополнительные издержки могут стать критическими. В результате многие владельцы заведений принимают решение либо временно приостановить работу, либо закрыться окончательно.Эксперты отмечают, что кризис в отрасли назревал уже около полутора лет. Текущая волна закрытий — лишь его наиболее заметное проявление. При этом уходят в первую очередь проекты без четкой концепции или те, что были открыты на волне краткосрочного тренда и не успели сформировать устойчивую аудиторию. Рынок становится более требовательным: выживают только те заведения, которые способны предложить понятную идею, стабильное качество и адекватные цены.Фото: «Номер один»