Экономика и бизнес 02.05.2026 в 16:48

В Иркутске за месяц закрылось почти 10 ресторанов

К снижению числа заведений общепита привели рост налогов и снижение спроса
Текст: Иван Иванов
Апрель в Иркутске стал тревожным сигналом для всей индустрии общественного питания: за один месяц город лишился около десятка заметных заведений — от ресторанов высокой кухни до демократичных кафе и баров. Об этом сообщает «Ирсити.ру». Закрытия затронули как проекты с многолетней историей, так и совсем новые точки, не успевшие закрепиться на рынке. Эта волна не выглядит случайной — она отражает системные проблемы, с которыми столкнулся бизнес.

Одним из первых о прекращении работы объявил ресторан «Русский», открытый в 2020 году и входивший в крупный ресторанный холдинг. Почти одновременно закрылись K-pop-кафе Chicko, мясной ресторан «Гриль Хаус», бар Show must go on и «Винотека», а также китайский ресторан «Орион», который проработал около 15 лет. Особенно болезненным для горожан стало закрытие сети кондитерских «Вернисаж», существовавшей с 1960 года и имевшей десятки филиалов. Эти примеры показывают, что под удар попали заведения самого разного формата и уровня.

Главной причиной происходящего предприниматели называют ухудшение экономической ситуации. За последнее время значительно выросли расходы на продукты, аренду помещений и оплату труда сотрудников. При этом доходы заведений не только не увеличиваются, но зачастую падают. Посетители стали реже ходить в рестораны и кафе, предпочитая экономить на досуге. В условиях снижения спроса бизнесу приходится буквально бороться за каждого гостя, что удается далеко не всем.

Ситуацию усугубила и выросшая налоговая нагрузка, которая потребовала от предпринимателей перестройки финансовых и операционных процессов. Особенно тяжело это сказалось на малом бизнесе, для которого любые дополнительные издержки могут стать критическими. В результате многие владельцы заведений принимают решение либо временно приостановить работу, либо закрыться окончательно.

Эксперты отмечают, что кризис в отрасли назревал уже около полутора лет. Текущая волна закрытий — лишь его наиболее заметное проявление. При этом уходят в первую очередь проекты без четкой концепции или те, что были открыты на волне краткосрочного тренда и не успели сформировать устойчивую аудиторию. Рынок становится более требовательным: выживают только те заведения, которые способны предложить понятную идею, стабильное качество и адекватные цены.

Фото: «Номер один»

Все новости

В Улан-Удэ из-за репетиций Парада Победы закроют участок улицы Сухэ-Батора
02.05.2026 в 16:54
Глава Бурятии дал старт посевным работам
02.05.2026 в 16:51
В Забайкалье у экс-прокурора «отжимают» асфальтобетонный завод
02.05.2026 в 16:50
В Иркутске за месяц закрылось почти 10 ресторанов
02.05.2026 в 16:48
Рослесхоз больше 10 лет не может исполнить решение суда по охране лесов Бурятии
02.05.2026 в 16:00
Суд в десятый раз отсрочил РЖД и «Желдорреммашу» ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ
02.05.2026 в 14:00
Семья из Иволгинского района получит новое жильё взамен аварийной квартиры, где умерла мать
02.05.2026 в 12:00
В Бурятии запретили доступ к горе, где погибли четыре туриста
02.05.2026 в 11:57
Юные гиревики из Бурятии привезли груду медалей с первенства мира в Бишкеке
02.05.2026 в 11:55
Сотрудник ГАИ в Чите торговал служебной информации
02.05.2026 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Забайкалье у экс-прокурора «отжимают» асфальтобетонный завод
В регионе возвращаются разборки в стиле 90-х
02.05.2026 в 16:50
Суд в десятый раз отсрочил РЖД и «Желдорреммашу» ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ
Прокуратура требовала немедленно чистить токсичный отстойник, но компании убедили суд дать им ещё почти два года
02.05.2026 в 14:00
«Ростелеком» представил сервис «Цифровой отель» на международном форуме «Байкальское гостеприимство»
30.04.2026 в 15:55
Монголия резко снижает давление на малый бизнес
В стране хотят отменить разрешения на предпринимательскую деятельность
29.04.2026 в 14:37
