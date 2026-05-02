В Улан-Удэ из-за репетиций Парада Победы закроют участок улицы Сухэ-Батора

В Улан-Удэ в связи с репетициями Парада Победы введут временные ограничения дорожного движения. Как сообщили в Комитету по транспорту, они затронут только участок улицы Сухэ-Батора - от здания Народного Хурала до здания УФСБ по Республике Бурятия.В первый раз ограничения введут 4 мая с 12:00 до окончания репетиции, ориентировочно до 18:00. Второй раз - 6 мая с 07:00 до окончания репетиции. На указанное время этот участок дороги будет закрыт для движения и парковки автотранспорта. Контроль обеспечат экипажи батальона ДПС ГИБДД.Схемы движения маршрутного транспорта останутся без изменений.Фото: «Номер один»