Общество 02.05.2026 в 16:54
В Улан-Удэ из-за репетиций Парада Победы закроют участок улицы Сухэ-Батора
Ограничения введут 4 и 6 мая, движение и парковку на время репетиций запретят
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ в связи с репетициями Парада Победы введут временные ограничения дорожного движения. Как сообщили в Комитету по транспорту, они затронут только участок улицы Сухэ-Батора - от здания Народного Хурала до здания УФСБ по Республике Бурятия.
В первый раз ограничения введут 4 мая с 12:00 до окончания репетиции, ориентировочно до 18:00. Второй раз - 6 мая с 07:00 до окончания репетиции. На указанное время этот участок дороги будет закрыт для движения и парковки автотранспорта. Контроль обеспечат экипажи батальона ДПС ГИБДД.
Схемы движения маршрутного транспорта останутся без изменений.
Фото: «Номер один»
