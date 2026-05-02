Глава Бурятии дал старт посевным работам

В своем телеграмм-канале, обращаясь к работникам сельскохозяйственной отрасли, Алексей Цыденов подчеркнул важность сельского труда, отметив, что «именно от работы аграриев зависит базовое благополучие людей — обеспеченность продовольствием».Он отметил, что сельское хозяйство в республике остается одной из самых сложных отраслей из-за климатических условий и особенностей почвы, однако именно на этой земле жители продолжают работать и развивать производство. При этом текущий сезон, по его словам, начинается при более благоприятных погодных условиях, чем годом ранее: ожидается больше влаги, что дает надежду на хороший урожай.План посевной кампании сохранен на уровне прошлого года. В этом сезоне планируется засеять 118 тысяч гектаров, а общий объем используемых сельхозземель составит 152 тысячи гектаров. Хозяйства, как отмечается, полностью готовы к началу работ, включая обеспечение необходимым топливом — как дизельным, так и бензином.Дополнительно власти региона увеличили объем поддержки аграрного сектора. В этом году она выросла примерно на 7% и составит около полумиллиарда рублей. Это решение связано с последствиями прошлогодней засухи, которая серьезно повлияла на многие хозяйства.В завершение обращения глава республики поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд, терпение и стойкость, пожелав им успешного сезона, хороших урожаев и благоприятной погоды.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова