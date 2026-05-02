Общество 02.05.2026 в 16:00

Рослесхоз больше 10 лет не может исполнить решение суда по охране лесов Бурятии

Суд отказал ведомству в очередной отсрочке
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) получило отказ в отсрочке исполнения судебного решения, обязывающего проводить лесоустройство и авиамониторинг в Бурятии. Решение суда не исполняется уже более 10 лет.

Ещё в феврале 2013 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) обязали профинансировать и провести лесоустройство в виде таксации лесов и проектирования мероприятий по их охране, а также обеспечить выполнение авиамониторинга с соблюдением установленной кратности авиапатрулирования. В 2018 году суд предоставил отсрочку по лесоустройству до 2024 года.

В 2024 году должника заменили - вместо ликвидированного республиканского агентства обязанность исполнять решение суда перешла к Рослесхозу. Ведомство обратилось с заявлением о новой отсрочке на три года, мотивируя тем, что работы по таксации лесов и проектированию уже ведутся, а приёмка результатов запланирована на февраль 2026 года.

Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, в отсрочке отказали. Верховный суд Бурятии указал: с момента вступления решения в силу прошло больше десяти лет, характер обязательства - социально значимый, затрагивает интересы неопределённого круга лиц. Предоставление новой отсрочки только нарушит баланс интересов. Заявитель не доказал, что за три года решение будет наконец исполнено. Тот факт, что Рослесхоз стал должником только в 2024 году, не оправдывает столь долгое бездействие. Определение оставлено в силе.

Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

В Улан-Удэ из-за репетиций Парада Победы закроют участок улицы Сухэ-Батора
02.05.2026 в 16:54
Глава Бурятии дал старт посевным работам
02.05.2026 в 16:51
В Забайкалье у экс-прокурора «отжимают» асфальтобетонный завод
02.05.2026 в 16:50
В Иркутске за месяц закрылось почти 10 ресторанов
02.05.2026 в 16:48
Рослесхоз больше 10 лет не может исполнить решение суда по охране лесов Бурятии
02.05.2026 в 16:00
Суд в десятый раз отсрочил РЖД и «Желдорреммашу» ликвидацию фенольного озера в Улан-Удэ
02.05.2026 в 14:00
Семья из Иволгинского района получит новое жильё взамен аварийной квартиры, где умерла мать
02.05.2026 в 12:00
В Бурятии запретили доступ к горе, где погибли четыре туриста
02.05.2026 в 11:57
Юные гиревики из Бурятии привезли груду медалей с первенства мира в Бишкеке
02.05.2026 в 11:55
Сотрудник ГАИ в Чите торговал служебной информации
02.05.2026 в 11:54
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Улан-Удэ из-за репетиций Парада Победы закроют участок улицы Сухэ-Батора
Ограничения введут 4 и 6 мая, движение и парковку на время репетиций запретят
02.05.2026 в 16:54
Семья из Иволгинского района получит новое жильё взамен аварийной квартиры, где умерла мать
Верховный суд обязал республиканское Минимущество предоставить дом супругу и двум детям погибшей, которая была сиротой
02.05.2026 в 12:00
В Бурятии запретили доступ к горе, где погибли четыре туриста
Ограничения на Мунку-Сардык продлятся до 4 мая, спасатели предупреждают о лавинной опасности
02.05.2026 в 11:57
Уволенная за месяц до уголовных скандалов глава кадровой службы ТГК-14 восстановилась на работе
Женщина вернется на прежнюю должность в «обезглавленный» энергохолдинг
02.05.2026 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru