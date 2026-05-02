Рослесхоз больше 10 лет не может исполнить решение суда по охране лесов Бурятии

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) получило отказ в отсрочке исполнения судебного решения, обязывающего проводить лесоустройство и авиамониторинг в Бурятии. Решение суда не исполняется уже более 10 лет.Ещё в феврале 2013 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ удовлетворил иск Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) обязали профинансировать и провести лесоустройство в виде таксации лесов и проектирования мероприятий по их охране, а также обеспечить выполнение авиамониторинга с соблюдением установленной кратности авиапатрулирования. В 2018 году суд предоставил отсрочку по лесоустройству до 2024 года.В 2024 году должника заменили - вместо ликвидированного республиканского агентства обязанность исполнять решение суда перешла к Рослесхозу. Ведомство обратилось с заявлением о новой отсрочке на три года, мотивируя тем, что работы по таксации лесов и проектированию уже ведутся, а приёмка результатов запланирована на февраль 2026 года.Суд первой инстанции, а затем и апелляционный, в отсрочке отказали. Верховный суд Бурятии указал: с момента вступления решения в силу прошло больше десяти лет, характер обязательства - социально значимый, затрагивает интересы неопределённого круга лиц. Предоставление новой отсрочки только нарушит баланс интересов. Заявитель не доказал, что за три года решение будет наконец исполнено. Тот факт, что Рослесхоз стал должником только в 2024 году, не оправдывает столь долгое бездействие. Определение оставлено в силе.Фото: «Номер один»