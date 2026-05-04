Общество 04.05.2026 в 09:17

Главу района в Бурятии уличили в браконьерстве

Предварительно, Сергей Гонжитов застрелил изюбра
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Закаменского района

Глава Закаменского района Бурятии Сергей Гонжитов находится под подпиской о невыезде в связи с незаконной охотой на изюбра – восточноазиатского благородного оленя.

Как сообщает РЕН ТВ, предварительно, чиновник в начале апреля вместе с водителем отправился в охотничьи угодья в местности Айнек-Гол. Там Гонжитов застрелил оленя из нарезного карабина с тепловизором, а затем разделал тушу и положил в багажник автомобиля.

Ночью его задержали сотрудники пограничного управления. Выяснилось, что у чиновника не было разрешения на добычу этого животного.

Гонжитов кратко заявил федеральному каналу, что «дело расследуется».

В ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики добавили, что он находится под подпиской о невыезде – мера пресечения в виде стражи не избиралась.

Напомним, Сергей Гонжитов возглавляет Закаменский район с 2013 года.

 

браконьерство Сергей Гондитов изюбрь

