«Какие сейчас действуют правила по вопросу подтверждения гражданства ребенка при рождении? Можно ли сделать это онлайн?» Буянто, Заиграево.

С 26 апреля 2026 года процедура стала проще. Главное нововведение: подать заявление о подтверждении гражданства ребенка можно онлайн через портал «Госуслуги». Раньше требовался личный визит в отдел МВД. Бумажный способ сохранился — по желанию можно прийти лично.

Подать заявление могут родители, усыновители, а также уполномоченные представители органов опеки. Для этого нужны паспорта обоих или одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка. Для опекунов — документы, подтверждающие полномочия.

Чем подтверждается гражданство ребенка?

Отметкой на оборотной стороне свидетельства о рождении (штампом) либо отдельным свидетельством о приобретении гражданства. Также подойдут загранпаспорт ребенка или паспорт родителя с внесенными сведениями о ребенке.

Штамп обязателен не всегда, но потребуется при поездках за границу, оформлении маткапитала, зачислении в школу или детский сад. Лучше поставить его заранее.

Ответ по онлайн-заявлению придёт в личный кабинет «Госуслуг», подписанный усиленной электронной подписью. Всё быстро и без лишних визитов.

