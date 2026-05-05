Гражданство ребенка
«Какие сейчас действуют правила по вопросу подтверждения гражданства ребенка при рождении? Можно ли сделать это онлайн?» Буянто, Заиграево.
С 26 апреля 2026 года процедура стала проще. Главное нововведение: подать заявление о подтверждении гражданства ребенка можно онлайн через портал «Госуслуги». Раньше требовался личный визит в отдел МВД. Бумажный способ сохранился — по желанию можно прийти лично.
Подать заявление могут родители, усыновители, а также уполномоченные представители органов опеки. Для этого нужны паспорта обоих или одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка. Для опекунов — документы, подтверждающие полномочия.
Чем подтверждается гражданство ребенка?
Отметкой на оборотной стороне свидетельства о рождении (штампом) либо отдельным свидетельством о приобретении гражданства. Также подойдут загранпаспорт ребенка или паспорт родителя с внесенными сведениями о ребенке.
Штамп обязателен не всегда, но потребуется при поездках за границу, оформлении маткапитала, зачислении в школу или детский сад. Лучше поставить его заранее.
Ответ по онлайн-заявлению придёт в личный кабинет «Госуслуг», подписанный усиленной электронной подписью. Всё быстро и без лишних визитов.
