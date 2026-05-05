Общество 05.05.2026 в 09:00

Гражданство ребенка

Как и где оформить?
A- A+
Текст: Номер один
Гражданство ребенка

«Какие сейчас действуют правила по вопросу подтверждения гражданства ребенка при рождении? Можно ли сделать это онлайн?» Буянто, Заиграево.

С 26 апреля 2026 года процедура стала проще. Главное нововведение: подать заявление о подтверждении гражданства ребенка можно онлайн через портал «Госуслуги». Раньше требовался личный визит в отдел МВД. Бумажный способ сохранился — по желанию можно прийти лично.

Подать заявление могут родители, усыновители, а также уполномоченные представители органов опеки. Для этого нужны паспорта обоих или одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка. Для опекунов — документы, подтверждающие полномочия.

Чем подтверждается гражданство ребенка?

Отметкой на оборотной стороне свидетельства о рождении (штампом) либо отдельным свидетельством о приобретении гражданства. Также подойдут загранпаспорт ребенка или паспорт родителя с внесенными сведениями о ребенке.

Штамп обязателен не всегда, но потребуется при поездках за границу, оформлении маткапитала, зачислении в школу или детский сад. Лучше поставить его заранее.

Ответ по онлайн-заявлению придёт в личный кабинет «Госуслуг», подписанный усиленной электронной подписью. Всё быстро и без лишних визитов.

Фото: Номер один

 

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии на Мандрике установили новую видеокамеру
05.05.2026 в 09:55
В Бурятии будут выпускать корм для собак и кошек из костей
05.05.2026 в 09:49
В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
05.05.2026 в 09:37
В Улан-Удэ руководитель детско-юношеского центра пригрел место для матери и сына
05.05.2026 в 09:34
В Улан-Удэ иномарка сбила подростков на мотоцикле
05.05.2026 в 09:29
В Улан-Удэ сгорела двухэтажка возле старинной арки
05.05.2026 в 09:20
Внедорожник в Бурятии устроил смертельное ДТП
05.05.2026 в 09:17
Гражданство ребенка
05.05.2026 в 09:00
Зурхай на вторник, 5 мая
05.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 мая 2026 года
05.05.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
В Бурятии на Мандрике установили новую видеокамеру
Госавтоинспекция полагает, что это снизит число аварий на скоростном участке
05.05.2026 в 09:55
В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
Оно будет очень кратковременным
05.05.2026 в 09:37
В Улан-Удэ руководитель детско-юношеского центра пригрел место для матери и сына
В прокуратуре потребовали уволить чиновника в связи с утратой доверия
05.05.2026 в 09:34
Зурхай на вторник, 5 мая
19-й лунный день
05.05.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru