В Бурятии перевернулась лодка с рыбаками

Ночью 5 мая в районе села Ошурково Иволгинского района опрокинулась лодка с рыбаками. Сообщение о происшествии поступило в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.

Пострадавших на лодке прибило к берегу острова напротив ДНТ «Геолог». Позже стало известно, что во время рыбалки сеть намоталась на мотор, из-за чего судно перевернулось. Прибывшие на место спасатели БРПСС эвакуировали двух человек с острова. От медицинской помощи они отказались, - сообщили в ГО и ЧС.

