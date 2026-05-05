Общество 05.05.2026 в 09:37
В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
Оно будет очень кратковременным
Текст: Елена Кокорина
Водителей и автомобилистов Улан-Удэ предупредили о временном перекрытии улицы Бабушкина 7 мая. Оно будет связано с возложением венков и займет всего 30 минут.
- Уважаемые горожане! 7 мая в связи с проведением церемонии возложения венков к Мемориалу воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., с 13:30 и до конца мероприятия, ориентировочно в течение 30 минут, будет перекрыта улица Бабушкина, - сообщили в мэрии.
Объезд закрытого для движения участка автодороги по ул. Бабушкина будет осуществляться по схеме, представленной выше.
Фото: мэрия города
