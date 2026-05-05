Общество 05.05.2026 в 10:05

С полок магазинов Бурятии исчезнут японские и корейские компьютеры

Их заменят «дружественные» китайские ноутбуки
Текст: Иван Иванов
С полок магазинов Бурятии в ближайшее время могут исчезнуть привычные японские и корейские компьютеры – им на смену, как ожидается, придут устройства китайского производства. Такие изменения связаны с решением российских властей пересмотреть правила «параллельного импорта» и ограничить ввоз ряда товаров из стран, признанных недружественными.

Согласно обновленному перечню минпромторга, вступающему в силу с 27 мая, под ограничения попадает продукция сразу 22 известных брендов. Среди них – Acer, занимающий одно из лидирующих мест по продажам в России, а также Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung и Toshiba. Отдельные ограничения касаются ноутбуков HP и Fujitsu.

Речь идет не только о готовых компьютерах, но и о ключевых компонентах – жестких дисках и оперативной памяти. Это может существенно повлиять на рынок, поскольку значительная часть таких комплектующих ранее поступала именно по схемам параллельного импорта.

В Минпромторге объясняют решение тем, что аналогичная продукция уже представлена российскими производителями и ее объемов якобы достаточно для замещения. Однако участники рынка оценивают ситуацию менее оптимистично. По словам директора компании «Красный дельфин» Александра Федулова, отечественные аналоги либо выпускаются в ограниченных количествах, либо уступают зарубежным по характеристикам.

На этом фоне эксперты ожидают рост цен и возможные перебои с поставками. Особенно чувствительной может стать ситуация с компонентами, такими как оперативная память и накопители, где зависимость от иностранных производителей остается высокой. Дополнительным фактором риска остается глобальный дефицит отдельных видов электроники, который может усилить давление на рынок.

В результате потребители в Бурятии могут столкнуться с сокращением ассортимента привычной техники и постепенным смещением предложения в сторону китайских брендов, которые в текущих условиях становятся основными поставщиками компьютерной продукции.

И конечно же, это сразу отразится на ценах – они обязательно вырастут в условиях резкого снижения конкуренции. Все для народа.

