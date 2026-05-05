Экономика и бизнес 05.05.2026 в 09:49

В Бурятии будут выпускать корм для собак и кошек из костей

Переработкой будут заниматься с помощью оборудования из Китая
Текст: Карина Перова
В Бурятии запустят уникальное производство по переработке костей в корма для кошек и собак. Этот проект позволит решить проблему утилизации биоотходов в республике и наладить выпуск востребованной продукции, подчеркнули в минсельхозпроде региона.

За дело возьмется предприниматель Очир Жигжитов, который уже приобрел высокотехнологичную линию китайского производства для выпуска мясо-костной муки. Монтаж и запуск запланированы на сентябрь этого года.

Очир является учредителем компании «Наследие», где планируют выход на откорм 5 тыс. голов КРС и строительство собственного убойного пункта. Поэтому вопрос переработки большого объема костных остатков стоял особенно остро.

При помощи нового оборудования можно полностью разваривать кости за счет горячего пара и высокого давления. Полный цикл переработки занимает всего 6 часов, кубовая емкость установки рассчитана на 5 тонн. В итоге получается мелкодисперсный костный порошок, пригодный для использования в качестве удобрения или основы для кормов. Обслуживает аппарат всего один оператор (этого достаточно).

Проект поддержали на правительственном уровне. Ранее состоялась встреча делегации во главе с зампредом правительства – министром сельского хозяйства Амгаланом Дармаевым и генеральным директором китайской компании-производителя «Сенситар» Ван Цзесинем.

«Сейчас по требованиям Россельхознадзора все переходят на разделку блочного мяса, из-за чего остается очень много кости. Кроме того, у нас много мясоперерабатывающих предприятий, для которых вопрос утилизации костных остатков особенно актуален. Поэтому со своей стороны обязуемся помочь предпринимателю в прохождении необходимых экспертиз, подборе земельного участка и решении других организационных вопросов» - отметил Амгалан Дармаев.

 

ЗУРХАЙ
