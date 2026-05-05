В Улан-Удэ сгорела двухэтажка возле старинной арки

Сегодня ночью в Улан-Удэ на улице Смолина загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом возле старинной арки.

На место выдвинулись огнеборцы городского пожарно-спасательного гарнизона. До их прибытия из жилища самостоятельно эвакуировались 6 человек.

Когда пожарные приехали, огонь полностью охватил кровлю второго этажа. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Предварительная площадь пожара – 208 квадратов. Для установления причины возгорания на месте работает дознаватель», - отметили в ГУ МЧС по Бурятии.