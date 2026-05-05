Происшествия 05.05.2026 в 09:29
В Улан-Удэ иномарка сбила подростков на мотоцикле
Пострадавших школьников доставили в больницу
Текст: Елена Кокорина
Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло вчера вечером в Улан-Удэ. По предварительным данным, в Железнодорожном районе водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулся с мотоциклом «Шармакс», которым управлял 16-летний подросток.
- В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист и его 15-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. По факту произошедшей аварии еще проводится проверка, - прокомментировал старший инспектор ГИБДД по городу Улан-Удэ Тамир Занхоев.
