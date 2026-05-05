В Улан-Удэ иномарка сбила подростков на мотоцикле

Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло вчера вечером в Улан-Удэ. По предварительным данным, в Железнодорожном районе водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулся с мотоциклом «Шармакс», которым управлял 16-летний подросток.

- В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист и его 15-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. По факту произошедшей аварии еще проводится проверка, - прокомментировал старший инспектор ГИБДД по городу Улан-Удэ Тамир Занхоев.

Фото: полиция Бурятии