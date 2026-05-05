В Бурятии на Мандрике установили новую видеокамеру

Как сообщили в телеграм-канале МВД по Бурятии, в рамках модернизации существующей системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, на трассе Р-258 "Байкал" были введены в эксплуатацию два новых комплекса с расширенным функционалом.

Особое внимание уделено контролю за использованием ремней безопасности. Теперь две ранее установленных камеры, расположенные на 529-м километре (Мухоршибирский район, отворот на ул. Хошун Узур) и 414-м километре (Прибайкальский район, спуск с горы Мандрик) федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал", оснащены функциями выявления нарушений правил применения ремней безопасности.

Таким образом, общее количество комплексов фото-видеофиксации, контролирующих соблюдение правил использования ремней безопасности на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" увеличилось до шести.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям и пассажирам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности, использовать ремни безопасности на протяжении всей поездки. Это не только требование закона, но и залог вашей личной безопасности», - сообщает ведомство.