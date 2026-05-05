Общество 05.05.2026 в 09:55

В Бурятии на Мандрике установили новую видеокамеру

Госавтоинспекция полагает, что это снизит число аварий на скоростном участке
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии на Мандрике установили новую видеокамеру
Фото: архив «Номер один»

Как сообщили в телеграм-канале МВД по Бурятии, в рамках модернизации существующей системы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, на трассе Р-258 "Байкал" были введены в эксплуатацию два новых комплекса с расширенным функционалом.

Особое внимание уделено контролю за использованием ремней безопасности. Теперь две ранее установленных камеры, расположенные на 529-м километре (Мухоршибирский район, отворот на ул. Хошун Узур) и 414-м километре (Прибайкальский район, спуск с горы Мандрик) федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал", оснащены функциями выявления нарушений правил применения ремней безопасности.

Таким образом, общее количество комплексов фото-видеофиксации, контролирующих соблюдение правил использования ремней безопасности на федеральной автодороге Р-258 "Байкал" увеличилось до шести.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем водителям и пассажирам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности, использовать ремни безопасности на протяжении всей поездки. Это не только требование закона, но и залог вашей личной безопасности», - сообщает ведомство.

Теги
камера дорога

Все новости

В Улан-Удэ встретили призеров чемпионата Европы
05.05.2026 в 11:05
Житель Бурятии устроил пожар на двух гектарах
05.05.2026 в 11:00
На нерадивую мать из Бурятии заводили четыре «уголовки»
05.05.2026 в 10:29
С полок магазинов Бурятии исчезнут японские и корейские компьютеры
05.05.2026 в 10:05
Переправа на Ольхон откроется 7 мая
05.05.2026 в 09:59
В Бурятии перевернулась лодка с рыбаками
05.05.2026 в 09:56
В Бурятии на Мандрике установили новую видеокамеру
05.05.2026 в 09:55
В Бурятии будут выпускать корм для собак и кошек из костей
05.05.2026 в 09:49
В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
05.05.2026 в 09:37
В Улан-Удэ руководитель детско-юношеского центра пригрел место для матери и сына
05.05.2026 в 09:34
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
На нерадивую мать из Бурятии заводили четыре «уголовки»
Женщина задолжала своим детям свыше 1,7 млн рублей
05.05.2026 в 10:29
С полок магазинов Бурятии исчезнут японские и корейские компьютеры
Их заменят «дружественные» китайские ноутбуки
05.05.2026 в 10:05
Переправа на Ольхон откроется 7 мая
Режим изоляции, который был объявлен после зимних трагедий на льду, завершается
05.05.2026 в 09:59
В Улан-Удэ перекроют улицу Бабушкина
Оно будет очень кратковременным
05.05.2026 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru