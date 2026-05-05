Общество 05.05.2026 в 09:59

Переправа на Ольхон откроется 7 мая

Режим изоляции, который был объявлен после зимних трагедий на льду, завершается
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

С 7 мая возобновляется работа паромов, соединяющих материковую часть Ольхонского района с островом Ольхон. Об этом сообщает «Ircity.ru» со ссылкой на пресс-службу «Восточно-Сибирского речного пароходства», которое обеспечивает транспортное сообщение.

В первый день навигации, 7 мая, на линию выйдут два парома: «Дорожник» и «Семен Батагаев». Паром «Дорожник» будет отправляться каждый час с 07:00 до 23:00. Паром «Семен Батагаев» будет осуществлять рейсы с 07:30 до 23:30, также с интервалом в один час.

С 15 июня к ним присоединится паром «Ольхонские ворота», который будет работать по аналогичному графику — каждый час с 07:00 до 23:00.

Необходимо учитывать, что все три парома имеют плановые технические перерывы в первой и второй половине дня. Точное расписание и время рейсов рекомендуется уточнять на официальном сайте «Восточно-Сибирского речного пароходства».

