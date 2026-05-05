На нерадивую мать из Бурятии заводили четыре «уголовки»

В Бурятии нерадивую мать в четвертый раз привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она задолжала своим двум несовершеннолетним детям свыше 1,7 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде принудительных работ сроком на шесть месяцев.

«После вынесения приговора суда для отбывания наказания осужденная была отправлена в исправительный центр. 70% от ее заработной платы будет взыскиваться в пользу несовершеннолетних детей», - отметил главный судебный пристав Бурятии Вячеслав Хертуев.

Женщина уклоняется от исполнения решения суда по выплате средств с 2017 года. Ранее на нее заводили «уголовки» (по ст. 157 УК РФ) в 2018, 2020 и 2021 годах. Но 41-летняя должница не предпринимала никаких мер по выплате текущих алиментов и образовавшейся задолженности.

Специалисты подчеркнули, что избежать уголовного срока поможет полная уплата задолженности по алиментам.