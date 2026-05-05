Общество 05.05.2026 в 09:34

В Улан-Удэ руководитель детско-юношеского центра пригрел место для матери и сына

В прокуратуре потребовали уволить чиновника в связи с утратой доверия
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ руководитель детско-юношеского центра трудоустроил в учреждение своих родственников – мать и сына. Он занимал указанную должность с 2021 года и не уведомлял работодателя о том, что обеспечил своим родным такое «место под солнцем».

Все вскрылось после прокурорской проверки. В ведомстве внесли представление в комитет по образованию администрации Улан-Удэ, потребовав уволить чиновника в связи с утратой доверия.

«Требования прокуратуры удовлетворены, нарушения устранены. Кроме того, администрация города направила сведения о должностном лице в правительство республики для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», - говорится в сообщении.

 

коррупция прокуратура

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
