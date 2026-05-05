Житель Бурятии устроил пожар на двух гектарах

Житель Джидинского района Бурятии устроил крупный пожар возле улуса Нижний Бургалтай – в местности Яман Дабо. Мужчина решил очистить свой участок и поджег сухую траву.

Огонь начал быстро распространяться. Сельчанин попытался справиться с ним самостоятельно – завел трактор и начал опахивать кромку возгорания.

В итоге ландшафтный пожар охватил два гектара. К счастью, глава поселения вовремя заметил дым и оперативно вызвал добровольных пожарных. Всего в тушении были задействованы 10 человек и 3 единицы техники.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении хозяина участка к административной ответственности. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.

В период действия ОПР штрафы за нарушения составляют:

для граждан – до 20 тыс. руб.;

для должностных лиц – до 60 тыс. руб.;

для юрлиц – до 800 тыс. руб.