Происшествия 05.05.2026 в 11:00

Житель Бурятии устроил пожар на двух гектарах

Он поджег сухую траву на своем участке во время уборки
Текст: Карина Перова
Житель Джидинского района Бурятии устроил крупный пожар возле улуса Нижний Бургалтай – в местности Яман Дабо. Мужчина решил очистить свой участок и поджег сухую траву.

Огонь начал быстро распространяться. Сельчанин попытался справиться с ним самостоятельно – завел трактор и начал опахивать кромку возгорания.

В итоге ландшафтный пожар охватил два гектара. К счастью, глава поселения вовремя заметил дым и оперативно вызвал добровольных пожарных. Всего в тушении были задействованы 10 человек и 3 единицы техники.

«В настоящее время решается вопрос о привлечении хозяина участка к административной ответственности. Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима», - прокомментировали в ГУ МЧС по Бурятии.

В период действия ОПР штрафы за нарушения составляют:

для граждан – до 20 тыс. руб.;

для должностных лиц – до 60 тыс. руб.;

для юрлиц – до 800 тыс. руб.

 

