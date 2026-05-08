Экс-военнослужащего отправили в колонию за получение взяток

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему капитану медицинской службы по делу о получении взяток за незаконную аккредитацию медицинских работников в Забайкальском крае. Об этом сообщает портал «Чита.ру». Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима. Также его лишили воинского звания и обязали выплатить крупный штраф.

По данным прокуратуры Забайкальского края, суд взыскал с осужденного 900 тысяч рублей — сумму, эквивалентную полученной взятке. Кроме того, ему назначен штраф в размере 4 миллионов рублей.

Следствие установило, что бывший военнослужащий входил в организованную группу, связанную с незаконной аккредитацией врачей и медицинских работников. По версии обвинения, схема действовала с конца 2022 года по осень 2025 года. За денежное вознаграждение медработникам оформляли фиктивное прохождение аккредитации в Читинской государственной медицинской академии без фактической сдачи экзаменов и проверки профессиональных навыков.

Организатором схемы следствие считает бывшего председателя комиссии Минздрава по проведению аккредитации специалистов в Забайкальском крае Михаила Пудова. Его задержали в декабре 2024 года. В отношении еще нескольких фигурантов уголовные дела продолжают рассматриваться в Центральном районном суде Читы.

По материалам дела, капитан медицинской службы с июня по декабрь 2024 года 36 раз получал от медработников взятки в размере от 35 до 125 тысяч рублей. Общая сумма полученных средств превысила 3 миллиона рублей. Следствие утверждает, что мужчина отвечал за формирование, контроль и хранение денежных средств, поступавших от участников схемы.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям о получении взятки организованной группой и превышении должностных полномочий. Ранее двое участников дела уже были осуждены после заключения досудебных соглашений о сотрудничестве со следствием.