Общество 08.05.2026 в 11:29

В Бурятии снизилось количество черных лесорубов

Тем не менее ущерб лесному фонду составляет миллионы рублей
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии отмечается положительная динамика в борьбе с «чёрными» лесорубами. На заседании комиссии при Правительстве республики по профилактике и пресечению незаконной заготовки древесины подвели итоги за первый квартал 2026 года.

Количество преступлений и административных правонарушений за этот период сократилось на 11,8%. Всего зафиксировано 150 случаев незаконной заготовки, 104 из которых являются административными правонарушениями, а 46 – уголовные дела. Ущерб лесному фонду составил около 8 млн рублей, что на 1,3 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, результата удалось добиться за счет профилактики нарушений. В лесах республики организовано постоянное патрулирование и на год утверждено 1 788 маршрутов.

Кроме того, ведется и дистанционный мониторинг. Наблюдение проходит на территории 21 лесничества. Общая площадь составляет 8,6 млн гектаров.

Фото: нейросеть

