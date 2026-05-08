В Бурятии богиня Янжима помогла министру стать бабушкой

В этом году в Бурятии отметят новый праздник – День семьи. Он пройдет 11 мая и связан с проявлением лика богини Янжимы. В честь этого события проходит онлайн-акция «Благословение Янжимы: истории семейного счастья», организованная минсоцзащиты республики.

Жители могут до 14 мая поделиться на личной странице или на официальной странице организации во «ВКонтакте» историями семейных династий, многодетных и молодых семей, вдохновляющими примерами и традициями; рассказами, связанными с паломничеством к лику богини Янжимы; видеороликами, репортажами и поздравлениями ко Дню семьи. В посты нужно добавить хештеги: #БлагословениеЯнжимы2026 #ДеньСемьиБурятия2026.

Так, глава минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова поведала, как покровительница материнства, детей и семейного благополучия помогла ей стать бабушкой. Министр живет с супругом более 40 лет. Пара воспитала двух дочерей, а также вырастила двух внучат. Этому счастливому событию предшествовала история, которая связана с богиней Янжимой.

«Моя дочь вышла замуж. Как и вся современная молодежь ставку делали на карьеру. Долгое время они не планировали детей. Всё изменилось после того, как дочь с мужем приехали погостить в Бурятию, и я предложила поехать на Янжиму. В дацане они встретились с ламой, совершили обряд. И через какое-то время меня в буквальном смысле осчастливили новостью о том, что мои дети ожидают двойню! Теперь у меня внучка и внук. Янжима подарила нашей семье огромное счастье. Считаю, что наша родная Бурятия – это не просто край с уникальной природой, но и место силы. Лучшее подтверждение тому – мои внуки, искренне верю, что чудеса случаются, особенно если в них верить и хранить в сердце любовь к семье», - рассказала Татьяна Быкова.