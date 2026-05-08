Происшествия 08.05.2026 в 10:47

В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе

На улице Кирпичная из-под земли вышла вода
Текст: Елена Кокорина
В диспетчерскую МУП «Водоканал» поступила заявка о выходе воды из-под земли по ул. Кирпичная, 1. Водителям придется объезжать этот участок по другим улицам.

- На место оперативно выехала бригада специалистов. В ходе обследования была выявлена утечка. В настоящее время ведутся земляные работы для устранения неисправности. Временно перекрыто движение от Моховой, 8а до Шаляпина, 9. Организован объезд. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, - сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: МУП «Водоканал»

