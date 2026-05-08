Общество 08.05.2026 в 10:57

«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?»

Блогер задал москвичам вопрос с подвохом
A- A+
Текст: Номер один
«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?»
Фото: архив «Номер один»

«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?». С таким вопросом блогер с аудиторией больше 100 тысяч подписчиков накануне обратился к прохожим в Москве.

Четырежды Бурятию назвали несуществующей страной. Но ни разу никто из людей, снятых на видео, не догадался ответить, что это один из регионов России (либо они этого не знали).

А две девушки даже пришли к «гениальному» умозаключению, что Бурятия и Якутия — это города.

В комментариях под оригинальным видео даже отметился бурятский сумоист Анатолий Михаханов, также известный как «Орора Сатоси»:

— Японцы знают даже, что есть такая Республика Бурятия в составе РФ. Я прожил в Японии 19 лет, проф. экс-сумоист. Помню, как мои друзья из Японии приехали в Бурятию и радовались, — пишет он.

Часть комментаторов отмечает, что стыдно не знать о Бурятии, известной Байкалом, и Якутии, которая является крупнейшим субъектом РФ.

Теги
опрос москва блогер

Все новости

«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?»
08.05.2026 в 10:57
Экс-военнослужащего отправили в колонию за получение взяток
08.05.2026 в 10:49
В Улан-Удэ перекрыли движение из-за аварии на водопроводе
08.05.2026 в 10:47
Срок службы авиалайнеров из Улан-Удэ на Дальний Восток продлят
08.05.2026 в 10:44
В Бурятии лесники тушат два пожара
08.05.2026 в 10:39
В улусе в Бурятии разлилась река и оросительная система
08.05.2026 в 10:31
Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет
08.05.2026 в 10:07
Бурятское село может завалить Монголию орхидеями
08.05.2026 в 09:45
Житель Улан-Удэ лишился 600 тысяч при покупке готового бизнеса
08.05.2026 в 09:33
В Бурятии пьяный сельчанин заплутал в ночном лесу
08.05.2026 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Экс-военнослужащего отправили в колонию за получение взяток
В Чите капитан брал деньги за незаконную аккредитацию медработников
08.05.2026 в 10:49
Жительница Бурятии стала ВИЧ-положительной в 70 лет
Но за девять лет ей удалось подавить вирус
08.05.2026 в 10:07
В Улан-Удэ изменится движение на Коммунистической
На эту улицу нельзя будет поворачивать с Сухэ-Батора и Борсоева
08.05.2026 в 09:16
Как оформить отсрочку по кредиту
Разберем, как правильно подать заявление в банк
08.05.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru