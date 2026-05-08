«Какой страны не существует: Якутии или Бурятии?». С таким вопросом блогер с аудиторией больше 100 тысяч подписчиков накануне обратился к прохожим в Москве.

Четырежды Бурятию назвали несуществующей страной. Но ни разу никто из людей, снятых на видео, не догадался ответить, что это один из регионов России (либо они этого не знали).

А две девушки даже пришли к «гениальному» умозаключению, что Бурятия и Якутия — это города.

В комментариях под оригинальным видео даже отметился бурятский сумоист Анатолий Михаханов, также известный как «Орора Сатоси»:

— Японцы знают даже, что есть такая Республика Бурятия в составе РФ. Я прожил в Японии 19 лет, проф. экс-сумоист. Помню, как мои друзья из Японии приехали в Бурятию и радовались, — пишет он.

Часть комментаторов отмечает, что стыдно не знать о Бурятии, известной Байкалом, и Якутии, которая является крупнейшим субъектом РФ.