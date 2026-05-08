Экс-министр из Бурятии не смог обжаловать приговор

Бывший зампред правительства Бурятии и экс-министр сельского хозяйства региона Галсан Дареев не смог обжаловать приговор.

Судебное заседание состоялось накануне, 7 мая. В итоге коллегия Верховного суда РБ оставила решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, Галсан Дареев получил 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также денежный штраф 600 тысяч рублей и запрет занимать определенные должности на протяжении пяти лет за получение взятки и превышение должностных полномочий.