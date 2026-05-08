Происшествия 08.05.2026 в 12:00

В Улан-Удэ конфликт с таксистом из-за нежеланного попутчика закончился переломом

«Охранник» девушки-водителя при помощи биты «проучил» недовольного пассажира
Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ пассажир такси поплатился здоровьем за то, что не захотел ехать с посторонним. Мужчина заказал машину через приложение, но когда сел внутрь, обнаружил на переднем сиденье незнакомца. На замечание водитель не отреагировала, а её знакомый вышел из машины, достал из багажника биту и сломал возмутившемуся пассажиру руку.

Конфликт случился вечером 13 декабря 2024 года на улице Октябрьской. Компания коллег отмечала день рождения в кафе. Около половины девятого один из мужчин вызвал такси. Когда машина подъехала, он сел на заднее сиденье и обнаружил, что рядом с женщиной-водителем сидит мужчина. Пассажиру это не понравилось, он сделал замечание. В ответ водитель и её знакомый отреагировали агрессивно. Машина остановилась в нескольких метрах от кафе. Знакомый таксистки вышел, открыл багажник, достал биту или похожий на неё предмет и с размаху ударил пассажира по правой руке. От второго удара мужчина упал, после чего нападавший добил его по ногам. Только после этого водитель крикнула: «Хватит, поехали», и они уехали.

Пострадавший вернулся в кафе, вызвал сына, который отвёз его в травмпункт. Врачи диагностировали закрытый оскольчатый перелом локтевой кости со смещением. Мужчину экстренно прооперировали, в руку установили металлическую пластину. Впереди ещё одна операция по её удалению. Побои по ногам и ушибы расценили как лёгкий вред здоровью.

В суде знакомый таксистки свою вину не признал. Он настаивал, что никакой биты не было и пассажир сам спровоцировал конфликт. Водитель такси дала показания в его пользу, но суд им не поверил - женщина была в дружеских отношениях с нападавшим. А вот судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что характер перелома исключает падение или удар о собственное предплечье - травма была нанесена именно тяжёлым предметом.

Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия. С учётом того, что у него есть несовершеннолетний ребёнок, положительные характеристики и отсутствие судимостей, нападавшему дали два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Вопрос о компенсации морального вреда пострадавшему суд так и не решил - апелляционная инстанция отправила эту часть дела на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

