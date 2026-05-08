Певец, оскорбившийся из-за шутки бурятского КВН-щика, потребовал компенсацию

Оперный певец, оскорбившийся из-за шутки бурятского КВН-щика, потребовал 300 тысяч рублей компенсации. Напомним, в сети разгорелся нешуточный скандал из-за шутки участника команды КВН «Error 404» Тимура Дашинимаева.

Уроженец Бурятии в 1/8 финала Высшей лиги во время конкурса «Разминка» на вопрос о проблемах Москвы ответил: «Русских много!».

Помимо споров среди комментаторов в интернете, неудачная шутка вызвала негодование со стороны депутата Госдумы Михаила Матвеева и известного оперного певца Сергея Москалькова.

Как стало известно изданию «Номер один», ситуация дошла до того, что артист подал иск о защите чести, достоинства и доброго имени к Первому каналу в Останкинский районный суд Москвы.

Он полагает, что шутка «содержит уничижительную оценку русских как национальной и культурной общности, формирует отрицательное отношение к русским людям, а также умаляет достоинство артиста как русского человека и жителя Москвы».

Москальков просит признать эти сведения не соответствующими действительности и порочащими его честь. Он также потребовал взыскать с Первого канала компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.