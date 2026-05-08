Экономика и бизнес 08.05.2026 в 12:22
«Улан-Удэстальмост» признали банкротом
На предприятии введено наблюдение и назначен временный управляющий
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии признал обоснованным заявление налоговой службы о признании «Улан-Удэстальмоста» несостоятельным (банкротом). Согласно решению суда, которое вынесли еще 29 апреля, на предприятии введена процедура наблюдения. Временным управляющим завода назначена Светлана Шлыкова - член ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Как следует из материалов дела, «Улан-Удэстальмост» задолжал налоговой службе свыше 130 миллионов рублей. Эта сумма включена в реестр требований кредиторов.
Напомним, очередной кризис на заводе разразился осенью прошлого года, когда часть сотрудников предприятия перевели на неполный график работы. Как сообщал тогда министр промышленности Бурятии Денис Гармаев, одной из причин сложной ситуации стало отсутствие новых заказов.
В ноябре прошлого года глава Бурятии заявил, что власти республики предпринимают все меры для спасения предприятия. 3 мая в интервью местным СМИ Алексей Цыденов вновь заверил, что завод не бросят на произвол судьбы.
«Завод работает, производство не остановлено, но объём заказов невысокий. Мы сейчас работаем с московскими инвесторами, с крупными компаниями, те, которые, с одной стороны, имеют заказы гарантированные, с другой стороны, имеют управленческую команду, готовы как-то инвестировать. Видим пока перспективы, сейчас есть уже несколько интересантов, которые готовы здесь, понятно, сильно зависит ситуация от собственника самого, от его позиции. Но работаем, пока ситуация на заводе сложная, но не критическая», - сказал глава Бурятии.
