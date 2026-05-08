Спорт 08.05.2026 в 12:37

Первой девушке-бойцу ММА из Бурятии вручили денежные сертификаты

Спортсменку чествовали земляки из Еравнинского района
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Еравнинского района

Накануне чествовали чемпионку мира по боевому самбо, первую девушку-бойца ММА из Бурятии, мастера спорта международного класса Ульяну Фирсову.

Спортсменка добилась больших высот – победила на кубке мира‑2026 в Армении, чемпионате России и попала в ТОП‑10 мирового рейтинга. Первый ее тренер – Дондок Доржиев, а действующий – Жаргал Жигжитов (СК «Хара Моритон»).

Земляки из Еравнинского района, в том числе глава муниципального образования Цокто Жамсуев и депутат Народного Хурала, вручили самбистке и ее наставникам денежные сертификаты.

