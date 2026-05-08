Общество 08.05.2026 в 12:31

Жителям Бурятии рассказали о здоровом долголетии

Его помогут сохранить практики восточной медицины
Текст: Служба информации "Номер один"
По данным Росстата к 2030 году численность населения 60 лет и старше составит 46,5 млн чел (25,4%), из них старше 80 лет - 5,5 млн. чел в России. В связи с чем тема здорового долголетия - способности человека сохранять физическое, психическое и социальное благополучие в пожилом возрасте - становится все больше и больше актуальной. 

27-29 апреля 2026 года сотрудники Центра восточной медицины приняли участие в работе второго всероссийского Форума «Технологии долголетия» международным участием. Форум объединил специалистов, желающих глубже разобраться в вопросах геронтологии и гериатрии. В этом году значительная часть программы была посвящена фундаментальным и прикладным исследованиям. Больше 2500 специалистов обсудили вопросы отрасли на сессиях о современных клинических подходах, профилактике возраст-ассоциированных заболеваний и развитии гериатрической помощи. 

Роль восточной медицины в гериатрии

На сегодняшний день восточная медицина предлагает целостный взгляд на старение: она рассматривает организм как единую систему, где физическое здоровье неразрывно связано с эмоциональным и духовным благополучием, - рассказывает врач-гериатр Виктория Эдуардовна, главный внештатный специалист Минздрава Бурятии по гериатрии. 

Ключевые элементы восточной традиции, полезные для пожилых людей: 

• Акупунктура — помогает снимать хроническую боль, улучшает кровообращение и нормализует работу внутренних органов. 

• Фитотерапия — использование трав с антиоксидантными и адаптогенными свойствами (женьшень, астрагал, гинкго билоба) поддерживает иммунитет и когнитивные функции. 

• Дыхательные практики цигун — способствуют насыщению тканей кислородом, снижают стресс и укрепляют дыхательную систему. 

• Мягкие физические практики — улучшают баланс, координацию и гибкость, снижая риск падений. 

Согласно научным данным, лишь около 15–20% вклада в долголетие обусловлено генетикой. Остальные 80–85% приходятся на управляемые факторы образа жизни и состояния среды обитания. 

К ключевым факторам относятся: 

Регулярная физическая активность 

• Ежедневные прогулки не менее 30 минут. 

• Упражнения на равновесие (например, стояние на одной ноге) — 2–3 раза в неделю. 

• Мягкие растяжки и суставная гимнастика — ежедневно. 

• Тайцзи или йога для пожилых — 2 раза в неделю. 

Сбалансированное питание 

• Дополните рацион продуктами с высоким содержанием омега 3 (лосось, грецкие орехи, льняное масло). 

• Добавить достаточное потребление белка (1,2-1,5г/кг/сут) в рацион. 

• Ешьте больше овощей и фруктов — они богаты антиоксидантами. 

• Контролируйте потребление соли и сахара. 

• Пейте достаточно воды: 1,5–2 л в день. 

Поддержка когнитивного здоровья 

• Решайте головоломки, учите стихи, осваивайте новые навыки. 

• Общайтесь с людьми: социальная активность снижает риск деменции. 

• Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения для снижения стресса. 

Профилактика хронических заболеваний 

• Регулярно проверяйте артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина. 

• Проходите ежегодные медицинские осмотры у терапевта и гериатра. 

• При необходимости корректируйте терапию хронических болезней. 

Эмоциональное благополучие 

• Найдите хобби, которое приносит радость. 

• Поддерживайте связь с семьёй и друзьями. 

• Используйте техники релаксации: медитацию, цигун, арт терапию. 

Качественный сон 

• Спите 7–8 часов в сутки. 

• Создайте ритуал отхода ко сну: тёплая ванна, чтение, травяной чай. 

• Избегайте гаджетов за час до сна. 

Интеграция восточных практик 

• Начните с простых дыхательных упражнений: 5–10 минут утром и вечером. 

• Попробуйте точечный массаж (акупрессуру) для снятия напряжения. 

• Обсудите с врачом возможность фитотерапии — индивидуально подобранные сборы могут поддержать иммунитет и обмен веществ. 

Активное долголетие — это не случайность, а результат осознанного образа жизни. Простые, но регулярные действия помогают сохранить здоровье, ясность ума и радость жизни в любом возрасте.
