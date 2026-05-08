Жителям Бурятии рассказали о здоровом долголетии

• Регулярно проверяйте артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина.





• Проходите ежегодные медицинские осмотры у терапевта и гериатра.

По данным Росстата к 2030 году численность населения 60 лет и старше составит 46,5 млн чел (25,4%), из них старше 80 лет - 5,5 млн. чел в России. В связи с чем тема здорового долголетия - способности человека сохранять физическое, психическое и социальное благополучие в пожилом возрасте - становится все больше и больше актуальной.27-29 апреля 2026 года сотрудники Центра восточной медицины приняли участие в работе второго всероссийского Форума «Технологии долголетия» международным участием. Форум объединил специалистов, желающих глубже разобраться в вопросах геронтологии и гериатрии. В этом году значительная часть программы была посвящена фундаментальным и прикладным исследованиям. Больше 2500 специалистов обсудили вопросы отрасли на сессиях о современных клинических подходах, профилактике возраст-ассоциированных заболеваний и развитии гериатрической помощи.На сегодняшний день восточная медицина предлагает целостный взгляд на старение: она рассматривает организм как единую систему, где физическое здоровье неразрывно связано с эмоциональным и духовным благополучием, - рассказывает врач-гериатр Виктория Эдуардовна, главный внештатный специалист Минздрава Бурятии по гериатрии.• Акупунктура — помогает снимать хроническую боль, улучшает кровообращение и нормализует работу внутренних органов.• Фитотерапия — использование трав с антиоксидантными и адаптогенными свойствами (женьшень, астрагал, гинкго билоба) поддерживает иммунитет и когнитивные функции.• Дыхательные практики цигун — способствуют насыщению тканей кислородом, снижают стресс и укрепляют дыхательную систему.• Мягкие физические практики — улучшают баланс, координацию и гибкость, снижая риск падений.Согласно научным данным, лишь около 15–20% вклада в долголетие обусловлено генетикой. Остальные 80–85% приходятся на управляемые факторы образа жизни и состояния среды обитания.• Ежедневные прогулки не менее 30 минут.• Упражнения на равновесие (например, стояние на одной ноге) — 2–3 раза в неделю.• Мягкие растяжки и суставная гимнастика — ежедневно.• Тайцзи или йога для пожилых — 2 раза в неделю.• Дополните рацион продуктами с высоким содержанием омега 3 (лосось, грецкие орехи, льняное масло).• Добавить достаточное потребление белка (1,2-1,5г/кг/сут) в рацион.• Ешьте больше овощей и фруктов — они богаты антиоксидантами.• Контролируйте потребление соли и сахара.• Пейте достаточно воды: 1,5–2 л в день.• Решайте головоломки, учите стихи, осваивайте новые навыки.• Общайтесь с людьми: социальная активность снижает риск деменции.• Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения для снижения стресса.• При необходимости корректируйте терапию хронических болезней.• Найдите хобби, которое приносит радость.• Поддерживайте связь с семьёй и друзьями.• Используйте техники релаксации: медитацию, цигун, арт терапию.• Спите 7–8 часов в сутки.• Создайте ритуал отхода ко сну: тёплая ванна, чтение, травяной чай.• Избегайте гаджетов за час до сна.• Начните с простых дыхательных упражнений: 5–10 минут утром и вечером.• Попробуйте точечный массаж (акупрессуру) для снятия напряжения.• Обсудите с врачом возможность фитотерапии — индивидуально подобранные сборы могут поддержать иммунитет и обмен веществ.Активное долголетие — это не случайность, а результат осознанного образа жизни. Простые, но регулярные действия помогают сохранить здоровье, ясность ума и радость жизни в любом возрасте.