Общество 08.05.2026 в 12:31
Жителям Бурятии рассказали о здоровом долголетии
Его помогут сохранить практики восточной медицины
По данным Росстата к 2030 году численность населения 60 лет и старше составит 46,5 млн чел (25,4%), из них старше 80 лет - 5,5 млн. чел в России. В связи с чем тема здорового долголетия - способности человека сохранять физическое, психическое и социальное благополучие в пожилом возрасте - становится все больше и больше актуальной.
27-29 апреля 2026 года сотрудники Центра восточной медицины приняли участие в работе второго всероссийского Форума «Технологии долголетия» международным участием. Форум объединил специалистов, желающих глубже разобраться в вопросах геронтологии и гериатрии. В этом году значительная часть программы была посвящена фундаментальным и прикладным исследованиям. Больше 2500 специалистов обсудили вопросы отрасли на сессиях о современных клинических подходах, профилактике возраст-ассоциированных заболеваний и развитии гериатрической помощи.
Роль восточной медицины в гериатрии
На сегодняшний день восточная медицина предлагает целостный взгляд на старение: она рассматривает организм как единую систему, где физическое здоровье неразрывно связано с эмоциональным и духовным благополучием, - рассказывает врач-гериатр Виктория Эдуардовна, главный внештатный специалист Минздрава Бурятии по гериатрии.
Ключевые элементы восточной традиции, полезные для пожилых людей:
• Акупунктура — помогает снимать хроническую боль, улучшает кровообращение и нормализует работу внутренних органов.
• Фитотерапия — использование трав с антиоксидантными и адаптогенными свойствами (женьшень, астрагал, гинкго билоба) поддерживает иммунитет и когнитивные функции.
• Дыхательные практики цигун — способствуют насыщению тканей кислородом, снижают стресс и укрепляют дыхательную систему.
• Мягкие физические практики — улучшают баланс, координацию и гибкость, снижая риск падений.
Согласно научным данным, лишь около 15–20% вклада в долголетие обусловлено генетикой. Остальные 80–85% приходятся на управляемые факторы образа жизни и состояния среды обитания.
К ключевым факторам относятся:
Регулярная физическая активность
• Ежедневные прогулки не менее 30 минут.
• Упражнения на равновесие (например, стояние на одной ноге) — 2–3 раза в неделю.
• Мягкие растяжки и суставная гимнастика — ежедневно.
• Тайцзи или йога для пожилых — 2 раза в неделю.
Сбалансированное питание
• Дополните рацион продуктами с высоким содержанием омега 3 (лосось, грецкие орехи, льняное масло).
• Добавить достаточное потребление белка (1,2-1,5г/кг/сут) в рацион.
• Ешьте больше овощей и фруктов — они богаты антиоксидантами.
• Контролируйте потребление соли и сахара.
• Пейте достаточно воды: 1,5–2 л в день.
Поддержка когнитивного здоровья
• Решайте головоломки, учите стихи, осваивайте новые навыки.
• Общайтесь с людьми: социальная активность снижает риск деменции.
• Практикуйте медитацию или дыхательные упражнения для снижения стресса.
Профилактика хронических заболеваний
• Регулярно проверяйте артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина.
• Проходите ежегодные медицинские осмотры у терапевта и гериатра.
• При необходимости корректируйте терапию хронических болезней.
Эмоциональное благополучие
• Найдите хобби, которое приносит радость.
• Поддерживайте связь с семьёй и друзьями.
• Используйте техники релаксации: медитацию, цигун, арт терапию.
Качественный сон
• Спите 7–8 часов в сутки.
• Создайте ритуал отхода ко сну: тёплая ванна, чтение, травяной чай.
• Избегайте гаджетов за час до сна.
Интеграция восточных практик
• Начните с простых дыхательных упражнений: 5–10 минут утром и вечером.
• Попробуйте точечный массаж (акупрессуру) для снятия напряжения.
• Обсудите с врачом возможность фитотерапии — индивидуально подобранные сборы могут поддержать иммунитет и обмен веществ.
Активное долголетие — это не случайность, а результат осознанного образа жизни. Простые, но регулярные действия помогают сохранить здоровье, ясность ума и радость жизни в любом возрасте.
