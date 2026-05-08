Общество 08.05.2026 в 15:03

Горсовет Улан-Удэ снял видеоролик ко Дню Победы

Это трогательная история о сержанте из Бурятии и бойцах 321-й стрелковой дивизии
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: скриншот видео
Улан-Удэнский городской Совет депутатов чтит традиции и бережно хранит память о подвиге предков, передавая её из поколения в поколение.

В новом ролике горсовета «Сквозь века» — история о четырёх поколениях детей, внуков, правнуков и праправнуков, для которых подвиг деда и прадеда стал семейной легендой. Многие не вернулись с войны, но их мужество живёт в сердцах потомков.

Смотрите, как трогательная история о сержанте из Бурятии и бойцах 321-й стрелковой дивизии оживает в детских руках — через фигурки из бумаги, через года и судьбы. Это рассказ о том, как память о подвиге отца, погибшего в 1942 году, спустя десятилетия возвращается к дочери и становится достоянием всей семьи.



Роли исполнили:

- боец — депутат горсовета Улан-Удэ, участник СВО Михаил Босхолов

- праправнучка — Гулгенова Диана

- правнучка — Нимаева Сарана

- внучка — Сухеева Алтана

- дочка — Мункуева Арина

«Сквозь века» - о силе духа, стойкости и неразрывной связи поколений.
