Фасады домов в Улан-Удэ начали чистить от проводов

В Улан-Удэ началась масштабная реконструкция пешеходной части Арбата. В рамках благоустройства решается вопрос очистки фасадов зданий от инженерных сетей, чтобы лицевые стороны домов стали чистыми, ухоженными и эстетичными.

Напомним, что работы по реставрации исторических объектов ведутся ежедневно.

- Легендарные торшеры будут обновлены, фонтан «Рыбки» преобразуют в современный «сухой» с арками, а скульптуры «Жезл бога торговли Меркурия», «Рог Изобилия» и «Две птицы» получат новые гранитные постаменты, - отмечают в мэрии города.

Также ведётся подготовка основания для новой ливневой канализации, впереди укладка бетонной подушки и мощение улицы натуральным гранитом. Осуществляется монтаж новых электросетей, освещения, полива и ремонт теплосети. Вместо старых тополей на Арбате появится многоуровневая «зелёная река» с клёнами, черёмухой, кустарниками и цветниками, которые весной создадут яркую палитру.

Фото: мэрия города