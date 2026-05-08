Общество 08.05.2026 в 15:10

Фасады домов в Улан-Удэ начали чистить от проводов

Инженерные сети убирают на Арбате
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ началась масштабная реконструкция пешеходной части Арбата. В рамках благоустройства решается вопрос очистки фасадов зданий от инженерных сетей, чтобы лицевые стороны домов стали чистыми, ухоженными и эстетичными.

Напомним, что работы по реставрации исторических объектов ведутся ежедневно.

- Легендарные торшеры будут обновлены, фонтан «Рыбки» преобразуют в современный «сухой» с арками, а скульптуры «Жезл бога торговли Меркурия», «Рог Изобилия» и «Две птицы» получат новые гранитные постаменты, - отмечают в мэрии города.

Также ведётся подготовка основания для новой ливневой канализации, впереди укладка бетонной подушки и мощение улицы натуральным гранитом. Осуществляется монтаж новых электросетей, освещения, полива и ремонт теплосети. Вместо старых тополей на Арбате появится многоуровневая «зелёная река» с клёнами, черёмухой, кустарниками и цветниками, которые весной создадут яркую палитру.

Фото: мэрия города

 

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
