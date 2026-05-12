Общество 12.05.2026 в 16:49

В Улан-Удэ серийный вор грабил магазин по хитровыдуманной схеме

Мужчина «специализировался» на спортивной одежде
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали мужчину, который полностью приоделся в магазине спортивной одежды сэкономив в своем бюджете около 65 тысяч рублей. За несколько ходок он украл десятки товаров минуя их оплату по своей хитроумной схеме.

- В дежурную часть Управления МВД России по городу Улан-Удэ поступило четыре заявления от директора спортивного магазина, расположенного в одном из торговых центров Советского района. Кражи «всплыли» благодаря записям видеокамер, а ревизия показала недостачу двух курток, четырёх пар брюк, рубашки, джемпера, двух маек, кроссовок и сандалий. Общий ущерб составил 64 388 рублей, - рассказали в полиции республики.

Полицейским удалось установить и задержать подозреваемого. 42-летний житель Иволгинского района признался, что оплачивал только дешёвые вещи, а более дорогие проносил через металлодетектор или надевал под свою одежду. На данный момент ущерб возмещён, часть похищенной одежды возвращена, а также возбуждено уголовное дело.

