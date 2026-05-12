В Бурятии введут бесплатный проезд для детей погибших бойцов СВО

В Бурятии дети погибших участников специальной военной операции (до 18 лет) смогут бесплатно ездить на муниципальном общественном транспорте – автобусах и трамваях с электронной системой оплаты. 8 мая вышел соответствующий указ главы региона.

Новая мера поддержки будет действовать для ребят, обучающихся в общеобразовательных организациях, ежегодно с 1 сентября по 15 июня. По одной платежной карте в течение календарного месяца будет доступно не более 60 бесплатных поездок.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Напомним, c осени 2024 года аналогичная мера поддержки действует в регионе для школьников из многодетных семей.