Общество 12.05.2026 в 16:35
В России стала наблюдаться нехватка бензина
Рост потребления и аварии на НПЗ приводят к дефициту АИ-95
Текст: Иван Иванов
Как сообщает «Коммерсантъ», на российском топливном рынке усиливается нехватка бензина марки АИ-95. Причинами называют внеплановые ремонты НПЗ из-за атак БПЛА, снижение объемов первичной переработки и сезонный рост потребления топлива.
По данным участников рынка, нефтеперерабатывающие заводы вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого бензина АИ-92. При этом спрос на АИ-95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а приобрести топливо становится все сложнее даже по ценам с существенной премией.
Согласно данным Национального биржевого ценового агентства, объем неудовлетворенного спроса на АИ-95 уже превышает предложение. Эксперты отмечают, что ситуация пока остается контролируемой, однако увеличение сроков поставок и внеплановые ремонты на крупных НПЗ могут усилить риски дефицита топлива в летний период.
В Минэнерго заявили, что внутренний рынок обеспечен необходимыми запасами топлива, а логистика поставок функционирует стабильно. В ведомстве подчеркнули, что отрасль готова к периоду сезонного роста спроса благодаря действующим мерам поддержки, включая запрет на экспорт бензина.
В Бурятии пока не наблюдаются перебоев в поставках бензина марки А-95. Ситуация на рынке остается стабильной.
