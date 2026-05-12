В Улан-Удэ 7-летний мальчик угодил под колеса авто, перебегая на «красный»

Сегодня в Улан-Удэ на пешеходном переходе по улице Бабушкина школьник попал под колеса автомобиля. Ребенок перебегал дорогу на «красный». Момент попал на камеру, видео опубликовали в комитете по транспорту администрации города.

Мальчик не стал дожидаться разрешающего сигнала светофора и побежал. Его тут же сбила машина. После столкновения школьника откинуло на несколько метров, и его едва не задавил другой автомобиль (ребенок отлетел на другую полосу движения).

«По информации Госавтоинспекции, семилетний мальчик в сознании, получил ушибы грудной клетки и головы», - прокомментировали в комитете.