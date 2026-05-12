Общество 12.05.2026 в 18:00

Еще один житель Бурятии засудил «Россети» за не подключение дома к электричеству

Энергетики продолжают срывать сроки, а суды продолжают назначать штрафы
Текст: Станислав Сергеев
Собственник земельного участка и жилого дома в Тарбагатайском районе обратился в суд. 25 января 2025 года он заключил с ПАО «Россети Сибирь» договор технологического присоединения. По условиям, компания должна была выполнить работы за 6 месяцев. Истец оплатил услугу сразу - 17 981 рубль 55 копеек. Но к декабрю, когда мужчина обратился в суд, обещанного подключения так и не произошло.

Тарбагатайский районный суд встал на сторону потребителя. Он обязал энергетиков выполнить договор и подключить дом, а также взыскал с компании неустойку за просрочку - 6 608 рублей - плюс компенсацию морального вреда (5 тысяч), штраф (5 804 рубля) и судебную неустойку на случай, если решение не исполнят вовремя.

Энергетики попытались обжаловать решение. В апелляционной жалобе они просили перенести срок подключения с двух месяцев (как определил районный суд) до шести. Свою позицию объясняли тяжёлым финансовым положением, нехваткой оборудования и большим количеством заявок. А судебную неустойку - 500 рублей за каждый день неисполнения - просили снизить до 100 рублей.

Верховный суд Бурятии частично удовлетворил жалобу. Срок выполнения работ увеличили с двух до шести месяцев: компания сможет подготовить документацию и построить новые сети. Судебную неустойку снизили с 500 до 100 рублей в день. Однако в остальном решение оставили без изменения - подключение рано или поздно провести придётся.

Это уже не первый случай, когда «Россети Сибирь» доводят дело до суда. На прошлой неделе «Номер один» рассказывал о жителе Северобайкальска, который больше года не мог добиться подключения нового дома. Мужчина заплатил за услугу почти 100 тысяч рублей, ждал положенные шесть месяцев, но света не было. Северобайкальский городской суд взыскал с энергетиков 45 тысяч неустойки, однако Верховный суд Бурятии счёл эту сумму заниженной и увеличил компенсацию до 89 тысяч рублей. Долг «Россетей» перед тем истцом превысил 134 тысячи рублей плюс само подключение.

В новом решении Верховный суд, по сути, дал «Россетям» ещё полгода, но подтвердил: если и после этого света не будет, компания заплатит за каждый день просрочки.

Фото: «Номер один»
