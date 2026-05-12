Общество 12.05.2026 в 17:28

Улан-удэнка встряла из-за трёх мигрантов

На женщину завели две «уголовки»
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

Жительницу Улан-Удэ подозревают в фиктивной постановке на учет иностранца и организации незаконного пребывания в РФ еще двух мигрантов.

В сентябре 2025 года женщина направила в орган миграционного учета уведомление об осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности, к которому приложила липовый трудовой договор. В нем говорилось, что мужчина якобы работает мастером строительных и монтажных работ в одной из местных организаций.

А 6 февраля 2026 года горожанка предоставила свое жилое помещение в одном из домов на территории 104 микрорайона для фиктивной постановки на миграционный учет еще двух иностранцев, которые в действительности в указанной квартире не проживали.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал о женщине, которая призналась в незаконной регистрации более 30 мигрантов. Она явилась с повинной в отдел полиции.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
