Улан-удэнка встряла из-за трёх мигрантов

Жительницу Улан-Удэ подозревают в фиктивной постановке на учет иностранца и организации незаконного пребывания в РФ еще двух мигрантов.

В сентябре 2025 года женщина направила в орган миграционного учета уведомление об осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности, к которому приложила липовый трудовой договор. В нем говорилось, что мужчина якобы работает мастером строительных и монтажных работ в одной из местных организаций.

А 6 февраля 2026 года горожанка предоставила свое жилое помещение в одном из домов на территории 104 микрорайона для фиктивной постановки на миграционный учет еще двух иностранцев, которые в действительности в указанной квартире не проживали.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления», - отметили в СУ СКР по Бурятии.

Ранее «Номер один» сообщал о женщине, которая призналась в незаконной регистрации более 30 мигрантов. Она явилась с повинной в отдел полиции.