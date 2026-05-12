Общество 12.05.2026 в 17:09

В Бурятии вновь ограничили доступ к горе Мунку-Сардык

Власти решили перестраховаться и продлить ограничения
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бурятии вновь ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
Фото: архив «Номер один»
Власти Бурятии продлили ограничение на посещение местности горы Мунку-Сардык и природного парка Мамай до 14 мая. Причиной стала сохраняющаяся высокая лавинная опасность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. 

Решение принято после серии трагических происшествий, случившихся в конце апреля в районе Мунку-Сардык. Так, 21 апреля во время восхождения на гору погибли трое туристов из Красноярска — мужчина и две женщины. Изначально предполагалось, что причиной смерти стало переохлаждение, однако сейчас рассматриваются версии камнепада или падения с высоты.

Еще один трагический случай на Мунку-Сардык произошел 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда. Во время восхождения на Пик Конституции группа из семи человек попала под лавину. С туристами работал специализированный иркутский туроператор «Горизонт». В результате происшествия выжили только три человека. Среди погибших оказался спасатель из Забайкалья Руслан Бабицкий и еще три участника группы.

Спасатели призывают туристов временно отказаться от посещения опасных горных маршрутов и соблюдать ограничения, введенные из-за угрозы схода лавин.
Теги
горы

Все новости

Мастера ковра из Бурятии завоевали 6 медалей в Казахстане
12.05.2026 в 17:39
Улан-удэнка встряла из-за трёх мигрантов
12.05.2026 в 17:28
В Бурятии вновь ограничили доступ к горе Мунку-Сардык
12.05.2026 в 17:09
В Бурятии введут бесплатный проезд для детей погибших бойцов СВО
12.05.2026 в 17:02
В Улан-Удэ серийный вор грабил магазин по хитровыдуманной схеме
12.05.2026 в 16:49
В России стала наблюдаться нехватка бензина
12.05.2026 в 16:35
В Улан-Удэ мальчик угодил под колеса авто, перебегая на «красный»
12.05.2026 в 16:31
В Бурятию приедет звезда «9 роты»
12.05.2026 в 16:16
Вдова разбившегося насмерть на вахте водителя из Бурятии добилась миллионных выплат
12.05.2026 в 16:00
В Улан-Удэ дело агрессивного водителя рассмотрят заново
12.05.2026 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Улан-удэнка встряла из-за трёх мигрантов
На женщину завели две «уголовки»
12.05.2026 в 17:28
В Бурятии введут бесплатный проезд для детей погибших бойцов СВО
Закон вступит в силу с 1 сентября
12.05.2026 в 17:02
В Улан-Удэ серийный вор грабил магазин по хитровыдуманной схеме
Мужчина «специализировался» на спортивной одежде
12.05.2026 в 16:49
В России стала наблюдаться нехватка бензина
Рост потребления и аварии на НПЗ приводят к дефициту АИ-95
12.05.2026 в 16:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru