В Бурятии вновь ограничили доступ к горе Мунку-Сардык

Власти Бурятии продлили ограничение на посещение местности горы Мунку-Сардык и природного парка Мамай до 14 мая. Причиной стала сохраняющаяся высокая лавинная опасность, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.Решение принято после серии трагических происшествий, случившихся в конце апреля в районе Мунку-Сардык. Так, 21 апреля во время восхождения на гору погибли трое туристов из Красноярска — мужчина и две женщины. Изначально предполагалось, что причиной смерти стало переохлаждение, однако сейчас рассматриваются версии камнепада или падения с высоты.Еще один трагический случай на Мунку-Сардык произошел 24 апреля на перевале 26-го Партийного Съезда. Во время восхождения на Пик Конституции группа из семи человек попала под лавину. С туристами работал специализированный иркутский туроператор «Горизонт». В результате происшествия выжили только три человека. Среди погибших оказался спасатель из Забайкалья Руслан Бабицкий и еще три участника группы.Спасатели призывают туристов временно отказаться от посещения опасных горных маршрутов и соблюдать ограничения, введенные из-за угрозы схода лавин.