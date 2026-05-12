Мастера ковра из Бурятии завоевали 6 медалей в Казахстане

Спортсмены Бурятии успешно выступили на международном турнире среди ветеранов борьбы «Ардагер Аланы» в Казахстане. В Алма-Ате бурятские мастера ковра выиграли 6 медалей – две золотые, одну серебряную и три бронзовые награды.

Тумэн Васильев отличился дважды – он стал победителем соревнований по вольной борьбе и завоевал серебро в греко-римской борьбе.

Еще одну золотую медаль Бурятии принес Альберт Шарапов. Он выступал в дивизионе «Е» в весовой категории до 100 кг и уверенно выиграл обе схватки.

«Международный турнир «Ардагер Аланы» был посвящен 155-летию со дня рождения первого чемпиона мира по греко-римской борьбе Казахстана Кажымукана Мунайтпасова», - рассказали в минспорта Бурятии.