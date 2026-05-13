Житель Бурятии взыскал с порезавшего его москвича больше 700 тысяч рублей

Житель Бурятии, уехавший на заработки в Московскую область, получил нож в живот прямо на улице. Виновника приговорили к двум годам колонии. А потом пострадавший через суд взыскал с него ещё и утраченный заработок - 731 тысячу рублей.Всё случилось вечером 7 июля 2024 года в подмосковных Мытищах. Житель Бурятии трудился в бригаде строителей вместе с нападавшим - москвичом Тёмным (фамилия изменена). В тот день они выпивали. После работы несколько человек остались в общежитии. Примерно в 23 часа потерпевший и нападавший вышли на улицу. Показания разнятся, но суд установил именно так: на улице Тёмный нанёс своему оппоненту один удар ножом в нижнюю часть живота.Сам подсудимый утверждал, что оборонялся: якобы потерпевший первым начал его избивать, повалил на землю, а потом стал душить. По словам Тёмного, он схватил с земли какой-то острый предмет и просто отмахнулся. Проверка камер видеонаблюдения не подтвердила версию о том, что потерпевший душил нападавшего. На плёнке видно, что мужчины подрались, но кто начал первым - неясно.Потерпевший же настаивал: конфликта не было, Тёмный сам начал предъявлять претензии по работе, а потом нанёс удар ножом. Ранение оказалось проникающим - нож повредил тонкий кишечник. Врачи квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.Пострадавший не сразу обратился в больницу. Коллеги обработали рану, забинтовали, дали обезболивающее. Лишь на следующий день, когда состояние ухудшилось, руководитель отвёз его в больницу.Мытищинский городской суд признал Тёмного виновным. Его приговорили к двум годам колонии общего режима. Суд также взыскал с него 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.Потерпевший больше четырёх месяцев провёл на больничном - с 7 июля по 22 ноября 2024 года. Он не мог работать, а значит, потерял в деньгах. Вопрос о взыскании утраченного заработка уголовный суд оставил без рассмотрения и передал в гражданское производство.В 2026 году Верховный суд Бурятии рассмотрел иск. Потерпевший трудился монтажником и получал не только оклад, но и регулярные премии. За неполный июнь (работал всего с 6 июня) ему начислили 171 тысячу рублей. За 118 рабочих дней нетрудоспособности расчётная сумма утраченного заработка превысила миллион рублей. После вычета уже выплаченных больничных получилось 731 669 рублей.Ответчик возражал: просил брать в расчёт не справки работодателя, а данные налоговой, и настаивал, что премии не могут учитываться. Однако суд апелляционной инстанции подтвердил: премии были регулярными и предусмотрены системой оплаты труда, а значит, входят в расчёт. Справки работодателя подтверждаются выписками по банковской карте. Ошибки или задержки налогового учёта не могут ущемлять права работника. Реальность зарплаты потерпевшего подтверждена документально.В итоге суд взыскал с Тёмного в пользу пострадавшего 731 669 рублей утраченного заработка и ещё 10 тысяч рублей судебных расходов. Решение вступило в силу.Фото: «Номер один»