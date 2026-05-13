Экономика и бизнес 13.05.2026 в 11:41
Индире Шагдаровой предъявили губки
«Союзмультфильм» передал суду доказательства нарушений со стороны торговой сети
Текст: Андрей Константинов
В Арбитражном суде Бурятии завершилась подготовка к рассмотрению нашумевшего иска АО «Киностудия «Союзмультфильм» к известному предпринимателю, хозяйке торговой сети «Абсолют» Индире Шагдаровой. Напомним, мультипликаторы требуют взыскать с бизнес-вумен в общей сложности более 17 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки «Винни-Пух» и «Мойдодыр».
На очередном заседании суда истец, наконец, предъявил доказательства нарушений – сами контрафактные товары. Их оказалось немало. Это, в частности, губки для посуды, стиральный порошок и средство для мытья посуды «Clean&shine», микрофибровые салфетки, соль и таблетки для посудомоечных машин, тряпки для пола и ряд других товаров бытового назначения. Также в деле фигурируют два наименования молокосодержащих продуктов и вареная сгущенка.
Кроме того, истцом были предъявлены компакт-диски с видеозаписями процесса покупки контрафактных товаров в торговой сети. Их общее количество составило аж 28 штук.
Юристы Индиры Шагдаровой выступили против удовлетворения иска. Однако, устно предложили представителю истца урегулировать спор мирным путем. Тот в ответ заявил, что в таком случае им «необходимо обратиться с соответствующим предложением по указанным в возражениях на отзыв телефонам».
Таким образом, подготовка к рассмотрению дела по существу была завершена. Очередное заседание суда пройдет в конце мая.
